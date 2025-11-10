Joanna e Edmar Gonçalves fazem show gratuito no São Luiz

Espetáculo gratuito celebra os 45 anos de carreira da cantora Joanna, com abertura de Edmar Gonçalves / Crédito: Foto 1: Rafel Strabelli/Divulgação ; Foto 2: Arthur Braga/ Divulgação

No domingo, 30 de novembro, os artistas Joanna e Edmar Gonçalves se reúnem para um show no Cineteatro São Luiz. Como parte do projeto Duetos, que tem como proposta unir artistas consagrados da música brasileira a artistas locais, o evento terá entrada mediante a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis, que poderão ser trocados no local, duas horas antes do início do evento, às 16 horas.

Com início às 18 horas, Edmar Gonçalves apresentará o show “Entre Nós”, um resumo de sua obra, que inclui faixas como “Em Cima do Tempo”, “Miragem”, “Bússola” e releituras de canções da música popular brasileira que o inspiram. Já a artista carioca Joanna sobe ao palco com o show “Clássicos da Música Brasileira”, que também conta com sua direção artística e celebra seus 45 anos de carreira. Na ocasião, acompanhada pelo pianista e arranjador Marcos Maia, Joanna trará sucessos de várias décadas, rememorando canções que marcaram a história do Brasil e do mundo. Entre o repertório, estão Roberto Carlos, Chico Buarque, Gonzaguinha, Moraes Moreira, Caetano Veloso, Lulu Santos, Serginho Meriti, Guilherme Arantes e Lô Borges.