Joanna e Edmar Gonçalves fazem show gratuito no São Luiz

Joanna e Edmar Gonçalves fazem show gratuito no São LuizEspetáculo gratuito celebra os 45 anos de carreira da cantora Joanna, com abertura de Edmar Gonçalves
No domingo, 30 de novembro, os artistas Joanna e Edmar Gonçalves se reúnem para um show no Cineteatro São Luiz.
Como parte do projeto Duetos, que tem como proposta unir artistas consagrados da música brasileira a artistas locais, o evento terá entrada mediante a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis, que poderão ser trocados no local, duas horas antes do início do evento, às 16 horas.
Com início às 18 horas, Edmar Gonçalves apresentará o show “Entre Nós”, um resumo de sua obra, que inclui faixas como “Em Cima do Tempo”, “Miragem”, “Bússola” e releituras de canções da música popular brasileira que o inspiram.
Já a artista carioca Joanna sobe ao palco com o show “Clássicos da Música Brasileira”, que também conta com sua direção artística e celebra seus 45 anos de carreira.
Na ocasião, acompanhada pelo pianista e arranjador Marcos Maia, Joanna trará sucessos de várias décadas, rememorando canções que marcaram a história do Brasil e do mundo.
Entre o repertório, estão Roberto Carlos, Chico Buarque, Gonzaguinha, Moraes Moreira, Caetano Veloso, Lulu Santos, Serginho Meriti, Guilherme Arantes e Lô Borges.
Saiba mais sobre o projeto Duetos
Criado sob o mote de juntar artistas nacionais de longa carreira e artistas locais, o Projeto Duetos, em sua 11ª edição, se consagrou como uma vitrine para os artistas cearenses.
Ao longo de suas edições, o projeto já reuniu duplas como Paulo Façanha e Lô Borges, Lupe Duailibe e Isabella Taviani, Isaac Cândido e Amelinha, Mona Gadelha e Sandra de Sá, 14 Bis e Band On The Hun.
Duetos: Joanna e Edmar Gonçalves
- Quando: domingo, 30 de novembro, às 18 horas
- Onde: Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500 - Centro)
- Gratuito, mediante a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis às 16 horas
- Mais informações: @projeto_duetos