Edinho Vilas Boas e Edmar Gonçalves se apresentam no Cine São Luiz

Nomes reconhecidos na música cearense, Edinho Vilas Boas e Edmar Gonçalves se apresentam nesta quarta-feira, 6, no Cineteatro São Luiz.

Reunindo canções que marcaram suas trajetórias e os aproximam como artistas, o show “Cumplicidades” ganha nova edição no momento que inicia às 19 horas.

“O nome do show já diz tudo: é sobre parceria, afeto e resistência. E é também sobre celebrar a vida e a Cidade por meio da música”, argumentou Edmar em entrevista ao O POVO, em junho deste ano, durante a edição do “Cumplicidades” realizado no Parque Rio Branco.

Entre músicas autorais e sucessos da MPB, o show possui direção-geral de Marcos Sampaio, crítico de música e editor-adjunto do Vida&Arte, e direção de cena de Hertenha Glauce. O show conta ainda com participação do multi-instrumentista Alan Kardec.