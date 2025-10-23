Festival de horror lota São Luiz com 'O Fantasma da Ópera'

4ª edição do Festival Sinistro recebeu sua maior plateia nesta quarta-feira, 22, com presença da Orquestra Sinfônica da Uece e cantores líricos

"A abertura sempre dá muita gente, mas até hoje não colocamos 1050 pessoas”, me contou Thiago Rocha, um dos coordenadores do IV Sinistro , festival de cinema fantástico que exibe filmes de terror, suspense e ficção científica em Fortaleza.

Nesta quarta-feira, 22, porém, a capacidade máxima do Cineteatro São Luiz quase não foi suficiente para tanta gente – pela primeira vez em todos esses anos em que frequento o espaço, seja para assistir filmes, musicais, eventos, shows ou espetáculos, tive que ficar na última fileira do segundo andar porque simplesmente não havia mais qualquer lugar disponível.

Até próximo domingo, 26, o festival seguirá com programação gratuita no São Luiz, Rede Cuca e Casa Amarela Eusélio Oliveira com exibições de curtas e longas-metragens, além da realização da primeira edição do Sinistro LAB, laboratório de projetos com histórias do gênero.

Na noite de estreia, a experiência já emocionava antes mesmo de começar. Após as rápidas apresentações da produção e de patrocinadores, a Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual do Ceará (Uece) entrou no palco sorrateiramente, no escuro de uma plateia que olhava atentamente na expectativa de qual a primeira nota que quebraria aquele silêncio.

Embora fosse possível escutar alguns risos constrangidos, acuados pela multidão calada, a sensação já era de certo temor.