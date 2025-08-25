Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Músicos Pedro Mariano e Amaro Penna se apresentam no Cine São Luiz

Músicos Pedro Mariano e Amaro Penna se apresentam no Cine São Luiz

Nova edição do Projeto Duetos reúne o cearense Amaro Penna e o paulista Pedro Mariano em show no Cineatro São Luiz
Autor Lillian Santos
Autor
Lillian Santos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Neste domingo, 31, o Cineteatro São Luiz é palco para mais uma apresentação do Projeto Duetos. Com início às 18 horas, o equipamento recebe shows dos músicos Pedro Mariano e Amaro Penna, que apresentam suas canções autorais e releituras de composições da música popular brasileira.

Cinema cearense no streaming: veja onde encontrar obras produzidas no Ceará

Seguindo a agenda de apresentações do Projeto Duetos, fundado com a proposta de unir músicos locais e artistas de outros estados do Brasil, o evento deste fim de semana destaca a carreira de Amaro Penna, cantor e compositor cearense que traz no repertório músicas do cancioneiro popular.

Ainda na ocasião, o cearense deve realizar uma homenagem a Tom Jobim, um dos principais nomes da MPB, e contará com as participações do pianista Antônio José Forte e do músico Álcio Barroso.

Na sequência, o músico paulista Pedro Mariano sobe ao palco e traz a Fortaleza canções dos álbuns que marcaram sua trajetória, além de interpretações de músicas selecionadas.

Leia também | Débora Falabella apresenta o monólogo 'Prima Facie' em Fortaleza

Os ingressos para o evento podem ser adquiridos a partir de duas horas antes do início do espetáculo. A entrada é gratuita mediante doação de 2kg de alimentos não perecíveis na bilheteria do Cineteatro São Luiz.

Show de Amaro Penna e Pedro Mariano

  • Quando: domingo, 31, a partir das 18 horas
  • Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)
  • Gratuito, mediante doação de 2kg de alimentos não perecíveis

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

agenda cultural

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar