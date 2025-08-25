Músicos Pedro Mariano e Amaro Penna se apresentam no Cine São Luiz

Nova edição do Projeto Duetos reúne o cearense Amaro Penna e o paulista Pedro Mariano em show no Cineatro São Luiz

Neste domingo, 31, o Cineteatro São Luiz é palco para mais uma apresentação do Projeto Duetos. Com início às 18 horas, o equipamento recebe shows dos músicos Pedro Mariano e Amaro Penna , que apresentam suas canções autorais e releituras de composições da música popular brasileira.

Seguindo a agenda de apresentações do Projeto Duetos, fundado com a proposta de unir músicos locais e artistas de outros estados do Brasil, o evento deste fim de semana destaca a carreira de Amaro Penna, cantor e compositor cearense que traz no repertório músicas do cancioneiro popular.

Ainda na ocasião, o cearense deve realizar uma homenagem a Tom Jobim, um dos principais nomes da MPB, e contará com as participações do pianista Antônio José Forte e do músico Álcio Barroso.

Na sequência, o músico paulista Pedro Mariano sobe ao palco e traz a Fortaleza canções dos álbuns que marcaram sua trajetória, além de interpretações de músicas selecionadas.

