Dubladoras de 'Wicked' são barradas em foto com elenco do filme

Dubladoras de 'Wicked' são barradas em foto com elenco do filmeFabi Bang e Myra Ruiz, vozes brasileiras de "Wicked", foram impedidas de tirar foto com elenco do filme
“Wicked Parte 2” ainda nem estreou nos cinemas e tem sido assunto nas redes sociais. Na última terça-feira, 4, aconteceu a pré-estreia com a presença de parte do elenco em São Paulo.
Já no início do dia, a atriz e cantora Ariana Grande cancelou sua vinda ao Brasil para o evento, fruto de uma parceria entre Universal Pictures e Globo.
A intérprete de Glinda, uma das protagonistas do longa-metragem musical, alegou que a aeronave que a traria estava com problemas.
Durante o evento, o problema foi outro: Fabi Bang e Myra Ruiz, dubladoras brasileiras de Glinda e Elphaba respectivamente, foram impedidas de tirar foto com o elenco na prémiere.
O que aconteceu?
As duas atrizes, que também interpretam as personagens na versão nacional da montagem para o teatro, estavam como convidadas.
Fabi aproveitou para mostrar os bastidores da pré em uma live no Instagram. Em certo momento, ela e Myra pedem a alguém da organização para tirar uma foto com o diretor do filme, Jon M.Chu, e recebem uma resposta negativa.
Tempos depois, a dubladora de Glinda se pronunciou sobre o ocorrido no Instagram. “'Wicked' nunca me fez triste. E apesar de hoje... nem hoje. 'Wicked' segue me ensinando a respirar fundo, seguir em frente, levantar a cabeça e ser forte”, começou a artista.
“Amanhã eu estarei no teatro, cantando feliz e honrada demais pela minha história de uma década defendendo 'Wicked' no Brasil", finalizou a carioca.
Nenhuma das duas falou sobre o episódio à imprensa até o momento. Myra e Fabi seguem em cartaz com a peça “Wicked” até 21 de dezembro, em São Paulo.