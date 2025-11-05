Dubladoras de 'Wicked' são barradas em foto com elenco do filme

Myra Ruiz e Fabi Bang em pré-estreia de "Wicked Parte 2" / Crédito: Reprodução/Instagram @fabibang

“Wicked Parte 2” ainda nem estreou nos cinemas e tem sido assunto nas redes sociais. Na última terça-feira, 4, aconteceu a pré-estreia com a presença de parte do elenco em São Paulo. Já no início do dia, a atriz e cantora Ariana Grande cancelou sua vinda ao Brasil para o evento, fruto de uma parceria entre Universal Pictures e Globo.

A intérprete de Glinda, uma das protagonistas do longa-metragem musical, alegou que a aeronave que a traria estava com problemas. Durante o evento, o problema foi outro: Fabi Bang e Myra Ruiz, dubladoras brasileiras de Glinda e Elphaba respectivamente, foram impedidas de tirar foto com o elenco na prémiere. O que aconteceu? As duas atrizes, que também interpretam as personagens na versão nacional da montagem para o teatro, estavam como convidadas.

Fabi aproveitou para mostrar os bastidores da pré em uma live no Instagram. Em certo momento, ela e Myra pedem a alguém da organização para tirar uma foto com o diretor do filme, Jon M.Chu, e recebem uma resposta negativa. Tempos depois, a dubladora de Glinda se pronunciou sobre o ocorrido no Instagram. “'Wicked' nunca me fez triste. E apesar de hoje... nem hoje. 'Wicked' segue me ensinando a respirar fundo, seguir em frente, levantar a cabeça e ser forte”, começou a artista. Pronunciamento de Fabi Bang após ser barrada em foto com elenco de "Wicked Parte 2" Crédito: Reprodução/Instagram @fabibang