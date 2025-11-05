Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dubladoras de 'Wicked' são barradas em foto com elenco do filme

Fabi Bang e Myra Ruiz, vozes brasileiras de "Wicked", foram impedidas de tirar foto com elenco do filme
“Wicked Parte 2” ainda nem estreou nos cinemas e tem sido assunto nas redes sociais. Na última terça-feira, 4, aconteceu a pré-estreia com a presença de parte do elenco em São Paulo.

Já no início do dia, a atriz e cantora Ariana Grande cancelou sua vinda ao Brasil para o evento, fruto de uma parceria entre Universal Pictures e Globo.

A intérprete de Glinda, uma das protagonistas do longa-metragem musical, alegou que a aeronave que a traria estava com problemas.

Durante o evento, o problema foi outro: Fabi Bang e Myra Ruiz, dubladoras brasileiras de Glinda e Elphaba respectivamente, foram impedidas de tirar foto com o elenco na prémiere.

O que aconteceu?

As duas atrizes, que também interpretam as personagens na versão nacional da montagem para o teatro, estavam como convidadas.

Fabi aproveitou para mostrar os bastidores da pré em uma live no Instagram. Em certo momento, ela e Myra pedem a alguém da organização para tirar uma foto com o diretor do filme, Jon M.Chu, e recebem uma resposta negativa.

Tempos depois, a dubladora de Glinda se pronunciou sobre o ocorrido no Instagram. “'Wicked' nunca me fez triste. E apesar de hoje... nem hoje. 'Wicked' segue me ensinando a respirar fundo, seguir em frente, levantar a cabeça e ser forte”, começou a artista.

Pronunciamento de Fabi Bang após ser barrada em foto com elenco de
Pronunciamento de Fabi Bang após ser barrada em foto com elenco de "Wicked Parte 2" Crédito: Reprodução/Instagram @fabibang

“Amanhã eu estarei no teatro, cantando feliz e honrada demais pela minha história de uma década defendendo 'Wicked' no Brasil", finalizou a carioca.

Nenhuma das duas falou sobre o episódio à imprensa até o momento. Myra e Fabi seguem em cartaz com a peça “Wicked” até 21 de dezembro, em São Paulo.

