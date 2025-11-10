As histórias reais que inspiraram os livros "Oração para Desaparecer" e "A Cabeça do Santo", de Socorro Acioli

Ambas as obras da fortalezense Socorro Acioli partem de um Ceará real, mas falam de temas universais / Crédito: Divulgação

A literatura de Socorro Accioli nasce de lugares e pessoas reais, transformados pela força da imaginação, mergulhando nas pluralidades de histórias e contos do Brasil.

Reconhecida por dar voz ao Nordeste profundo, a autora cearense cria histórias que partem de fatos verídicos e espaços concretos como uma estátua inacabada no sertão e uma igreja soterrada pela areia para compor narrativas onde o real se mistura ao sagrado, ao sonho e ao impossível.

Confira a seguir as histórias reais que inspiram os romances “Cabeça de Santo” e “Oração para desaparecer”.

A escultura que deu origem a "A Cabeça do Santo" A ideia para o romance A Cabeça do Santo, lançado em 2014, surgiu ao ler uma reportagem sobre uma estátua do interior do Ceará, na cidade de Caridade, a cerca de 100 km de Fortaleza. No local, uma imensa imagem de Santo Antônio, com mais de 19 metros de altura, se destacava pela peculiaridade: estava sem o corpo concluído, com a cabeça da escultura a quilômetros de distância do corpo.

O inusitado da cena, a cabeça de santo solitária, despertou a curiosidade de Socorro Acioli. A escritora começou a imaginar quem teria construído a estátua, por que ela fora abandonada e o que aconteceria se alguém resolvesse morar ali dentro. Dessa imagem nasceu a história de Samuel, um jovem sem rumo que, fugindo de uma vida difícil, encontra abrigo dentro da cabeça oca do santo e descobre que pode ouvir as orações das mulheres da cidade fictícia de Candeia.