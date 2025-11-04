Cearense Dom Hélder Câmara entra no Livro dos Heróis da Pátria

Dom Helder Câmara, ex-arcebispo de Olinda e Recife / Crédito: Marcel Antonisse/Wikimedia Commons

Dom Hélder Pessoa Câmara teve seu nome inserido no livro de heróis e heroínas da Pátria, após lei sancionada no último dia 29 de outubro pelo presidente em exercício Geraldo Alckmin (PSB), que exercia o cargo durante uma viagem do presidente Lula (PT) ao Sudeste asiático.

O livro é o acervo oficial que reconhece figuras históricas com atuação destacada no Brasil. Criado em 1989, ele homenageia nomes como Zumbi dos Palmares, Zilda Arns, Chico Mendes, Tiradentes, Anna Nery, Darcy Ribeiro e, agora, Dom Hélder Câmara.

