Cearense Dom Hélder Câmara entra no Livro dos Heróis da Pátria

Cearense Dom Hélder Câmara entra para o Livro dos Heróis e Heroínas da PátriaReligioso cearense foi reconhecido por sua trajetória de luta em defesa dos direitos humanos e de causas sociais; com atuação durante o período da Ditadura Militar no Brasil
Dom Hélder Pessoa Câmara teve seu nome inserido no livro de heróis e heroínas da Pátria, após lei sancionada no último dia 29 de outubro pelo presidente em exercício Geraldo Alckmin (PSB), que exercia o cargo durante uma viagem do presidente Lula (PT) ao Sudeste asiático.
O livro é o acervo oficial que reconhece figuras históricas com atuação destacada no Brasil. Criado em 1989, ele homenageia nomes como Zumbi dos Palmares, Zilda Arns, Chico Mendes, Tiradentes, Anna Nery, Darcy Ribeiro e, agora, Dom Hélder Câmara.
Dom Hélder nasceu em Fortaleza, em 1909, e foi bispo e arcebispo emérito de Olinda e de Recife, em Pernambuco; ele faleceu em 1999, aos 90 anos.
O religioso se destacou por sua defesa de causas sociais e dos direitos humanos, tendo atuado durante o período da Ditadura Militar no Brasil, sendo um dos fundadores da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).
O projeto de lei que levou à sua inserção no Livro foi o PL 3.716/2023, proposto pelo senador Fernando Dueire (MDB-PE), aprovado em agosto de 2023. O “Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria” — também chamado de “Livro de Aço” — é uma obra em metal que está localizado no Panteão da Pátria, na Praça dos Três Poderes, em Brasília.
Em 2010, o Senado Federal havia criado também a “Comenda de Direitos Humanos Dom Hélder Câmara” para homenagear pessoas e organizações com atuação significativa no campo dos direitos humanos.