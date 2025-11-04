'Por que a Esquerda Morreu?': Jessé Souza lança livro em Fortaleza

'Por que a Esquerda Morreu?': Jessé Souza lança livro em FortalezaCom palestra e sessão de autógrafos, Jessé Souza retorna à Fortaleza para debater sobre novo livro: "Por que a Esquerda Morreu? E o que devemos fazer para ressuscitá-la"
O autor do best-seller “O Pobre de Direita” e “A Elite do Atraso”, Jessé Souza, retorna a Fortaleza para a palestra “A Reinvenção da Esquerda”, que acontece nesta quinta-feira, 6, às 18h30min, nos jardins da Reitoria da Universidade Federal do Ceará (UFC).
Com mediação do professor e colunista do O POVO, Paulo Linhares, o evento marca o lançamento do livro “Por que a Esquerda Morreu? E o que devemos fazer para ressuscitá-la”. Além da palestra, o momento também contará com uma sessão de autógrafos.
Além de escritor, Jessé é sociólogo, advogado, professor universitário e pesquisador brasileiro e atua nas áreas de Teoria Social, pensamento social brasileiro e de estudos teórico-empíricos sobre a desigualdade e as classes sociais no Brasil contemporâneo.
Livro “Por que a esquerda morreu?”, de Jessé Souza
A mais nova obra do sociólogo Jessé Souza traz uma análise do cenário político brasileiro, mostrando "como as transformações do capitalismo enfraqueceram a esquerda".
"É nesse vácuo que se firma a voz de Jessé Souza, sociólogo nascido no Rio Grande do Norte, que pensa o Brasil a partir de baixo e por dentro, batendo nas lógicas conceituais dos centros do privilégio. Jessé enxerga o País pelo avesso. Ele desmancha mitos, desafia consensos e insiste que não há mudança sem antes encarar o espelho, explica Paulo Linhares em texto publicado no O POVO.
E segue: "Sua obra é um esforço contínuo para explicar por que o Brasil, tão rico em cultura, criatividade e solidariedade popular, permanece prisioneiro de sua desigualdade, não apenas material, mas moral e simbólica".
Palestra “A Reinvenção da Esquerda”
- Quando: quinta-feira, 6 de novembro, às 18h30min
- Onde: nos jardins da Reitoria da Universidade Federal do Ceará (UFC)
- Gratuito
- Mais informações: @civilizacaobrasileira