'Por que a Esquerda Morreu?': Jessé Souza lança livro em Fortaleza

"Por que a Esquerda Morreu?" novo livro de Jessé Souza mostra como as mudanças no sistema capitalista enfraqueceram a esquerda.

O autor do best-seller “O Pobre de Direita” e “A Elite do Atraso”, Jessé Souza, retorna a Fortaleza para a palestra “A Reinvenção da Esquerda”, que acontece nesta quinta-feira, 6, às 18h30min, nos jardins da Reitoria da Universidade Federal do Ceará (UFC). Com mediação do professor e colunista do O POVO, Paulo Linhares, o evento marca o lançamento do livro “Por que a Esquerda Morreu? E o que devemos fazer para ressuscitá-la”. Além da palestra, o momento também contará com uma sessão de autógrafos.

Além de escritor, Jessé é sociólogo, advogado, professor universitário e pesquisador brasileiro e atua nas áreas de Teoria Social, pensamento social brasileiro e de estudos teórico-empíricos sobre a desigualdade e as classes sociais no Brasil contemporâneo. A mais nova obra do sociólogo Jessé Souza traz uma análise do cenário político brasileiro, mostrando "como as transformações do capitalismo enfraqueceram a esquerda".