Itamar Vieira Junior lança novo livro em Fortaleza

Itamar Vieira Junior, autor de 'Torto Arado', lança novo livro em Fortaleza

Com bate-papo e sessão de autógrafos, Itamar Vieira Junior participa da programação de dezembro na Biblioteca Pública Estadual do Ceará, em Fortaleza
Bianca Raynara
O autor Itamar Vieira Junior participa da programação de dezembro da Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Bece), em Fortaleza.

O evento está previsto para o dia 4 de dezembro, quinta-feira, e contará com sessão de autógrafos e bate-papo.

Entre as principais obras do escritor brasileiro está o livro "Torto Arado" (2019), trabalho que lhe rendeu o Prêmio Jabuti 2020 na categoria "Romance".

A história - que se passa no sertão baiano - apresenta as irmãs Bibiana e Belonísia, que encontram uma velha e misteriosa faca na mala guardada sob a cama da avó. A partir de um acidente, as personagens têm suas vidas mudadas.

O livro é o primeiro da "Trilogia da Terra" de Itamar Vieira Junior, que também inclui os títulos "Salvar o Fogo" (2023) e "Coração sem Medo" (2025).

Juntos, o trio de livros forma um debate literário sobre a memória e a luta coletiva do povo brasileiro, com foco em temas como terra, herança cultural e injustiças sociais.

Sobre Itamar Vieira Junior

Nascido em Salvador, em 1979, Itamar Rangel Vieira Junior é escritor e geógrafo. Ele passou a adolescência no estado de Pernambuco e no Maranhão, mas retornou ao estado de origem, onde graduou-se em Geografia pela Universidade Federal da Bahia (UFBA).

Mas foi apenas em 2008 que sua história com a literatura começou a ganhar reconhecimento. Nessa época, ele recebeu um prêmio da Câmara Brasileira de Jovens Escritores por um romance com influências de Clarice Lispector intitulado "Paraíso".

Quatro anos depois, Itamar publicou o livro de contos “Dias” e, em 2017, “A oração do carrasco”, também coletânea de contos, que foi finalista na mesma categoria do Prêmio Jabuti de 2018.

Foi em 2018 que o romance “Torto Arado” o levou ao Prémio LeYa. O livro também recebeu o Prix Montluc Résistance et Liberté de literatura, em 2024.

A obra teve direitos de tradução vendidos para vários países como Itália, México, Peru, Eslováquia, Bulgária, Croácia, França, Alemanha e Estados Unidos.

O autor baiano também já esteve na capital cearense em 2023 para o lançamento de "Salvar o Fogo".

Para além da literatura, Itamar também é servidor público do Instituto de Reforma Agrária (Incra), órgão estatal responsável pela condução da reforma agrária no Brasil.

O autor de Torto Arado em Fortaleza

  • O que: bate-papo com Itamar Vieira Junior e sessão de autógrafos
  • Quando: quinta-feira, 4 de dezembro, às 19 horas
  • Onde: Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Bece) - no endereço Av. Pres. Castelo Branco, 255 - Moura Brasil
  • Gratuito

