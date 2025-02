Tremembé de Almofala: ação para anular demarcação de terra indígena é retirada da pauta

Imagem de apoio ilustrativo. A marcha contra anulação do processo demarcatório parte da sede do Conselho Indigenista Missionário (Cimi), Rua Treze de Maio, 288, no bairro de Santo Amaro, e segue à sede do TRF-5, no Cais do Apolo / Crédito: FERNANDA BARROS

O julgamento de ação para anular a demarcação da Terra Indígena (TI) Tremembé de Almofala, em Itarema, que estava previsto para acontecer nesta terça-feira, 11, foi retirado de pauta devido a uma petição apresentada pela Defensoria Pública da União (DPU). Informação é do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5). LEIA MAIS| A voz das mulheres indígenas por autonomia, igualdade e território

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Momento estava marcado para acontecer hoje na sede do tribunal de Recife (PE). Na ocasião, desembargadores da 7° turma do órgão julgariam, na sede do tribunal de Recife (PE), uma ação que tenta anular o processo de identificação e delimitação do território em questão.

No final da gravação, indígenas que se fizeram presentes no espaço aparecem reunidos. Eles chegaram a organizar mais cedo uma marcha contra anulação do procedimento demarcatório. Processo é o mais antigo em trâmite O processo segue desde 1993 e é o mais antigo em trâmite na Coordenação Nordeste II da Funai. Ele foi movido pela empresa Agrico Plantio S/A, que é sucessora da Ducoco Agrícola S/A. No início de 2023, houve uma sentença de primeiro grau favorável aos indígenas. O juiz federal Marcelo Sampaio Pimentel Rocha entendeu que o processo não apresentava vícios formais, que teriam sido alegados pela empresa.