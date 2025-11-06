Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Secult planeja restauro do Theatro José de Alencar pela Lei Rouanet

Secult planeja restauro do Theatro José de Alencar pela Lei Rouanet

A Secretaria da Cultura tem conversas avançadas com Petrobras e BNDES para financiar restauro do TJA, por meio da Lei Rouanet
Atualizado às Autor João Victor Dummar
Autor
João Victor Dummar Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Theatro José de Alencar (TJA), um dos principais e mais tradicionais espaços da cena artística do Ceará, terá a sua tão esperada restauração completa, avaliada em R$ 48 milhões. A informação foi confirmada pela Secretária da Cultura do Estado (Secult), Luisa Cela, em entrevista exclusiva ao O POVO na terça-feira, 4.

Leia Também | Cerimônia oficializa entrega de requalificação do Teatro Carlos Câmara

Em 17 de junho de 1910, o TJA era inaugurado em meio ao contexto político e a belle époque no Ceará.

A última grande reforma no espaço ocorreu há mais de 30 anos, com início em 1980, na gestão da então secretária de Cultura, Violeta Arraes. Na ocasião, foram realizadas intervenções estruturais e mudanças da estética, relacionando melhor o espaço com as expressões culturais da Cidade. A obra foi finalizada em 1991.

Hoje o espaço, ainda que seja um dos equipamentos mais nobres da Cidade, transparece a necessidade de cuidados e melhorias na estrutura.

Sobre a questão da estrutura, a secretaria explicou que recentemente foi realizado um investimento de quase R$ 15 milhões na manutenção do espaço, mas é algo que ocorre de forma "paliativa", pela necessidade específica do grande restauro.

A história do local foi revisitada na série “Raio-X dos Espaços Culturais”, projeto exclusivo da plataforma O POVO+. A reportagem também analisa os desafios e projeções do TJA.

Em junho de 2023, período de produção do material citado, a Secretaria da Cultura do Ceará já falava em um projeto de restauração do espaço, e apontava o processo de licitação ainda para o ano vigente.

Segundo Luisa Cela, todos os projetos principais, de restauro e os complementares, já foram finalizados junto à Superintendência de Obras Públicas (SOP). Ainda em elaboração, o projeto cenotécnico, que inclui a parte de som, luz e vestimentas cênicas, é o único que ainda falta concluir.

Obra tem valor estimado de R$ 48 milhões

O projeto realmente traz uma "obra cara", mas devido o tamanho e importância do espaço, avaliou a titular da pasta da cultura. "Esse orçamento ficou em R$ 48 milhões. É claro que às vezes, nos processos de licitação, cai um pouco, mas era dentro da nossa expectativa. A gente imaginava mesmo que o investimento ficasse nessa ordem de 40, 50 milhões de reais, pelo tamanho do teatro e pelo que requer", explica.

O processo foi submetido ao sistema da Lei Rouanet, meio pelo qual o governo pretende viabilizar o financiamento para a obra. O Ministério da Cultura e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) ainda avaliam o planejamento.

Leia Também | Com conclusão da obra, Museu do Ceará deve reabrir até junho de 2026

A Secult tem expectativa de, dentro de um mês, ter autorização dos órgãos para voltar a dialogar com instituições para captação dos recursos.

Já houve um contato inicial com duas possibilidades para conseguir o aporte. A Petrobras e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) sinalizaram interesse em contribuir, inclusive com conversas entre os presidentes e a própria secretária, contou.

A Petrobras já participou de ações parecidas, quando chegou a financiar a reforma do Teatro Municipal do Rio de Janeiro.

Tempo de restauro deve chegar a dois anos

Conforme explicou Luisa, a obra deve demorar pelo menos dois anos: "Não tenho pretensão de entregar o restauro dentro dessa gestão, mas o meu desejo, é de a gente estar trabalhando para iniciar esse restauro ainda dentro da nossa gestão".

O prazo ocorre devido à dificuldade e proporção do restauro histórico, trazendo os materiais originais como pinturas e vitrais de volta à vida: "Para a gente deixar o teatro digno como ele merece", conclui Luisa.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar