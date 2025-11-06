Secult planeja restauro do Theatro José de Alencar pela Lei Rouanet

Obra de restauro do Theatro José de Alencar deve levar pelo menos 2 anos; valor estimado é de R$48 milhões / Crédito: AURÉLIO ALVES

O Theatro José de Alencar (TJA), um dos principais e mais tradicionais espaços da cena artística do Ceará, terá a sua tão esperada restauração completa, avaliada em R$ 48 milhões. A informação foi confirmada pela Secretária da Cultura do Estado (Secult), Luisa Cela, em entrevista exclusiva ao O POVO na terça-feira, 4.

Em 17 de junho de 1910, o TJA era inaugurado em meio ao contexto político e a belle époque no Ceará. A última grande reforma no espaço ocorreu há mais de 30 anos, com início em 1980, na gestão da então secretária de Cultura, Violeta Arraes. Na ocasião, foram realizadas intervenções estruturais e mudanças da estética, relacionando melhor o espaço com as expressões culturais da Cidade. A obra foi finalizada em 1991. Hoje o espaço, ainda que seja um dos equipamentos mais nobres da Cidade, transparece a necessidade de cuidados e melhorias na estrutura. Sobre a questão da estrutura, a secretaria explicou que recentemente foi realizado um investimento de quase R$ 15 milhões na manutenção do espaço, mas é algo que ocorre de forma "paliativa", pela necessidade específica do grande restauro.

A história do local foi revisitada na série “Raio-X dos Espaços Culturais”, projeto exclusivo da plataforma O POVO+. A reportagem também analisa os desafios e projeções do TJA. Em junho de 2023, período de produção do material citado, a Secretaria da Cultura do Ceará já falava em um projeto de restauração do espaço, e apontava o processo de licitação ainda para o ano vigente. Segundo Luisa Cela, todos os projetos principais, de restauro e os complementares, já foram finalizados junto à Superintendência de Obras Públicas (SOP). Ainda em elaboração, o projeto cenotécnico, que inclui a parte de som, luz e vestimentas cênicas, é o único que ainda falta concluir.

Obra tem valor estimado de R$ 48 milhões O projeto realmente traz uma "obra cara", mas devido o tamanho e importância do espaço, avaliou a titular da pasta da cultura. "Esse orçamento ficou em R$ 48 milhões. É claro que às vezes, nos processos de licitação, cai um pouco, mas era dentro da nossa expectativa. A gente imaginava mesmo que o investimento ficasse nessa ordem de 40, 50 milhões de reais, pelo tamanho do teatro e pelo que requer", explica. O processo foi submetido ao sistema da Lei Rouanet, meio pelo qual o governo pretende viabilizar o financiamento para a obra. O Ministério da Cultura e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) ainda avaliam o planejamento.