Projeto de formação musical é lançado no Theatro José de Alencar

Projeto de formação musical é lançado no Theatro José de AlencarCursos de violão e outros instrumentos musicais são ofertados no Projeto Musicalizando
Nesta sexta-feira, 19, o Theatro José de Alencar recebe o lançamento do Projeto Musicalizando. Marcado para às 19 horas, no Foyer do equipamento cultural localizado no Centro, o momento convida o público a acompanhar a abertura da iniciativa gratuita.
Realizado pelo Ministério da Cultura através da Lei Rouanet de Incentivo a Projetos Culturais e a Associação Beneficente Casa da União Coração de Maria, o Musicalizando nasce com a proposta de oferecer formação educacional em música para crianças, jovens e adultos de cidades do Ceará e em Manaus, no Amazonas.
Com duração de 10 meses, o programa irá ofertar cursos gratuitos de violão, percussão, canto e flauta doce. Em Fortaleza, a aula inaugural ocorre no dia 23 deste mês, sendo realizada na Escola Capoeira Água de Beber, no bairro Serrinha.
Os interessados em participar das aulas podem realizar inscrição através do número (85) 99817-1927, também podendo solicitar informações adicionais sobre a programação.
Projeto Musicalizando: veja cidades que vão receber aulas de música gratuitas
Amazonas
Manaus
- Início das aulas: 9 de setembro
- Onde: Escola de Música Conservatório e Escritório da Administração Central
Ceará
Cascavel
- Início das aulas: 12 de setembro
- Onde: Escola Ensino Fundamental Luíza Távora e Associação Beneficente Casa da União Coração de Maria
Maranguape
- Início das aulas: 18 de setembro
- Onde: Centro Comunitário Parque das Rosas
Itaitinga
- Início das aulas: 20 de setembro
- Onde: Casa da União núcleos Flor Divina e Linha de Tucunacá
Fortaleza
- Início das aulas: 23 de setembro
- Onde: Escola Capoeira Água de Beber
Projeto Musicalizando
- Inscrições e mais informações: (85) 99817-1927 e @casauniaocm
Lançamento Projeto Musicalizando
- Quando: sexta-feira, 19, às 19 horas
- Onde: Foyer do Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)
- Gratuito