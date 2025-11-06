FDR lança curso gratuito sobre cordel como patrimônio cultural

FDR lança curso gratuito sobre cordel como patrimônio culturalFundação Demócrito Rocha abre inscrições para o curso "Literatura de Cordel: Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro", da Universidade Aberta do Nordeste
Estão abertas as inscrições para o curso “Literatura de Cordel: Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro”, da Universidade Aberta do Nordeste (Uane), da Fundação Demócrito Rocha (FDR).
As aulas são totalmente remotas e os interessados podem se inscrever no curso gratuitamente até o dia 10 de dezembro de 2025 no site da fundação.
Com o total de 160 horas/aula e 12 módulos, o curso deve abordar a cultura popular nordestina a partir do cordel como patrimônio cultural imaterial brasileiro.
Os participantes que alcançarem a nota mínima receberão certificado de 160 horas emitido pela Uane/FDR e pela Universidade Estadual do Ceará (Uece).
Leia mais
Homenagens
Entre os homenageados do curso estão dois nomes da arte popular, Arievaldo Viana (1967-2020) e Joseph Maria Luyten (1941-2006).
A formação é voltada principalmente a professores, pesquisadores, estudantes, cordelistas, agentes culturais, poetas, xilogravadores, folheteiros e mediadores de leitura.
Entre os nomes presentes no curso que reúne pesquisadores, professores e cordelistas brasileiros estão Marco Haurélio, Rouxinol do Rinaré, Arusha Oliveira, Hélder Pinheiro e Paiva Neves.
Também se unem ao time Bruno Paulino, Alberto Perdigão, Rodrigo Marques, Fernando Paixão, Fanka Santos, Fábio Mauro, Bráulio Tavares, Stélio Torquato Lima, Lílian Martins e Rosilene Melo.
Confira os Módulos do curso
- Módulo 1 - "O Galope Histórico do Cordel" - Marco Haurélio (BA)
- Módulo 2 - "O ABC do Cordel" - Rouxinol do Rinaré (CE)
- Módulo 3 - "O Cordel em Sala de Aula I: aspectos teóricos" - Arusha Oliveira (CE)
- Módulo 4 - "O Cordel em Sala de Aula II: a prática do uso do cordel" - Helder Pinheiro (CE)
- Módulo 5 - "O Cordel para o Público Infantil e Juvenil" - Paiva Neves (CE)
- Módulo 6 - "Temáticas I: Cordel e ludicidade" - Bruno Paulino (CE)
- Módulo 7 - "Temáticas II: Cordel e realidade" - Alberto Perdigão (CE) e Rodrigo Marques (CE)
- Módulo 8 - "As Vozes Plurais no Cordel: a representatividade" - Fernando Paixão (CE), Fanka Santos (CE) e Fábio Mauro (CE)
- Módulo 9 - "O Cordel na Boca do Mundo: as tecnologias de informação e comunicação" - Bráulio Tavares (PB)
- Módulo 10 - "Adaptações de Obras Literárias e Fílmicas para o Cordel" - Stélio Torquato Lima (CE)
- Módulo 11 - "Conversê de Palavra e Imagem no Cordel" - Lílian Martins (CE)
- Módulo 12 - "Cordel, a Revanche Poética do Povo" - Rosilene Melo (PB)
Curso Literatura de Cordel: Patrimônio Imaterial Brasileiro
- Quando: 20 de outubro a 5 de janeiro de 2026
- Inscrições: até 10 de dezembro de 2025
- Mais informações: https://fdr.org.br/literaturadecordel/