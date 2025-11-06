Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

FDR lança curso gratuito sobre cordel como patrimônio cultural

FDR lança curso gratuito sobre cordel como patrimônio cultural

Fundação Demócrito Rocha abre inscrições para o curso "Literatura de Cordel: Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro", da Universidade Aberta do Nordeste
Atualizado às Autor Bianca Raynara
Autor
Bianca Raynara Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Estão abertas as inscrições para o curso “Literatura de Cordel: Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro”, da Universidade Aberta do Nordeste (Uane), da Fundação Demócrito Rocha (FDR).

As aulas são totalmente remotas e os interessados podem se inscrever no curso gratuitamente até o dia 10 de dezembro de 2025 no site da fundação.

Com o total de 160 horas/aula e 12 módulos, o curso deve abordar a cultura popular nordestina a partir do cordel como patrimônio cultural imaterial brasileiro.

Os participantes que alcançarem a nota mínima receberão certificado de 160 horas emitido pela Uane/FDR e pela Universidade Estadual do Ceará (Uece).

Leia mais

Homenagens

Entre os homenageados do curso estão dois nomes da arte popular, Arievaldo Viana (1967-2020) e Joseph Maria Luyten (1941-2006).

A formação é voltada principalmente a professores, pesquisadores, estudantes, cordelistas, agentes culturais, poetas, xilogravadores, folheteiros e mediadores de leitura.

Entre os nomes presentes no curso que reúne pesquisadores, professores e cordelistas brasileiros estão Marco Haurélio, Rouxinol do Rinaré, Arusha Oliveira, Hélder Pinheiro e Paiva Neves.

Também se unem ao time Bruno Paulino, Alberto Perdigão, Rodrigo Marques, Fernando Paixão, Fanka Santos, Fábio Mauro, Bráulio Tavares, Stélio Torquato Lima, Lílian Martins e Rosilene Melo.

Confira os Módulos do curso

  • Módulo 1 - "O Galope Histórico do Cordel" - Marco Haurélio (BA)
  • Módulo 2 - "O ABC do Cordel" - Rouxinol do Rinaré (CE)
  • Módulo 3 - "O Cordel em Sala de Aula I: aspectos teóricos" - Arusha Oliveira (CE)
  • Módulo 4 - "O Cordel em Sala de Aula II: a prática do uso do cordel" - Helder Pinheiro (CE)
  • Módulo 5 - "O Cordel para o Público Infantil e Juvenil" - Paiva Neves (CE)
  • Módulo 6 - "Temáticas I: Cordel e ludicidade" - Bruno Paulino (CE)
  • Módulo 7 - "Temáticas II: Cordel e realidade" - Alberto Perdigão (CE) e Rodrigo Marques (CE)
  • Módulo 8 - "As Vozes Plurais no Cordel: a representatividade" - Fernando Paixão (CE), Fanka Santos (CE) e Fábio Mauro (CE)
  • Módulo 9 - "O Cordel na Boca do Mundo: as tecnologias de informação e comunicação" - Bráulio Tavares (PB)
  • Módulo 10 - "Adaptações de Obras Literárias e Fílmicas para o Cordel" - Stélio Torquato Lima (CE)
  • Módulo 11 - "Conversê de Palavra e Imagem no Cordel" - Lílian Martins (CE)
  • Módulo 12 - "Cordel, a Revanche Poética do Povo" - Rosilene Melo (PB)

Curso Literatura de Cordel: Patrimônio Imaterial Brasileiro

  • Quando: 20 de outubro a 5 de janeiro de 2026 
  • Inscrições: até 10 de dezembro de 2025
  • Mais informações: https://fdr.org.br/literaturadecordel/

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar