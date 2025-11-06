FDR lança curso gratuito sobre cordel como patrimônio cultural

FDR abre inscrições para o curso "Literatura de Cordel: Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro", da Uane / Crédito: Iolanda Cândido/ Editora Imeph/ Divulgação

Estão abertas as inscrições para o curso “Literatura de Cordel: Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro”, da Universidade Aberta do Nordeste (Uane), da Fundação Demócrito Rocha (FDR). As aulas são totalmente remotas e os interessados podem se inscrever no curso gratuitamente até o dia 10 de dezembro de 2025 no site da fundação.

A formação é voltada principalmente a professores, pesquisadores, estudantes, cordelistas, agentes culturais, poetas, xilogravadores, folheteiros e mediadores de leitura. Entre os nomes presentes no curso que reúne pesquisadores, professores e cordelistas brasileiros estão Marco Haurélio, Rouxinol do Rinaré, Arusha Oliveira, Hélder Pinheiro e Paiva Neves. Também se unem ao time Bruno Paulino, Alberto Perdigão, Rodrigo Marques, Fernando Paixão, Fanka Santos, Fábio Mauro, Bráulio Tavares, Stélio Torquato Lima, Lílian Martins e Rosilene Melo.