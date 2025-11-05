Com conclusão da obra, Museu do Ceará deve reabrir até junho de 2026

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 20-10-2025: Atual reforma do Museu do Ceará, fechado há anos e que tinha previsão de conclusão ainda este mês. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

Com previsão de entrega atualizada para 2 de janeiro, o Museu do Ceará só deve abrir suas portas para o público no fim do primeiro semestre, em meados de junho, disse a Secretária da Cultura do Ceará, Luisa Cela, em entrevista exclusiva ao O POVO, na terça-feira, 4. Leia no O POVO | Dia Mundial do Teatro: conheça equipamentos culturais em Fortaleza



O equipamento localizado entre as ruas Floriano Peixoto, General Bezerril e São Paulo e a Travessa Morada Nova, que reconta a história do povo cearense, está fechado para visitação desde abril de 2019. A obra tem valor contratado de R$ 5.700.419,20, inicialmente licitada a R$ 4.729.973 e posteriormente incluído o aditivo financeiro de R$ 970.446,20, segundo a pasta. "Pelo menos uns quatro meses a gente vai precisar para fazer essa instalação de todo esse serviço de segurança, de tecnologia, de equipamento e a montagem definitiva da exposição. Então a nossa previsão é que até o final do primeiro semestre, mês de junho, a gente esteja também entregando esse outro equipamento", contou. Atraso na obra do Palacete Senador Alencar A obra em si, deveria ser entregue em 2 de novembro, mas foi adiada, recebendo a nova data para 2026. Em resposta à matéria publicada no O POVO em 22 de outubro, a Secretaria da Cultura do Ceará (Secult-CE) informou que o atraso ocorreu devido à descoberta de "novos cenários e, para garantir a entrega de uma edificação segura, preservando o patrimônio histórico e cultural que o Museu do Ceará". Segundo Luiza, a Secult tem realizado visitas semanais às obras do museu do Ceará, junto com a Superintendência de Obras Públicas (SOP) - que possui o contrato da reforma: "Temos acompanhado, é um restauro de um edifício do século XIX, e que estava já há muito tempo fechado".

Ela explica que inicialmente a obra tinha previsão de entrega em 10 meses, mas que com o andamento do trabalho foi percebido que necessitava de mais tempo, para serviços como a correção do teto e do telhado, o concerto de vigas de estruturação e a troca completa do piso. Saiba mais sobre a sede do Museu do Ceará O Palacete Senador Alencar, prédio que abriga o museu, foi inaugurado em 1871, e já abrigou a Assembleia Legislativa Provincial, a Faculdade de Direito, o Tribunal de Contas, a Academia Cearense de Letras, a Biblioteca Pública e o Instituto do Ceará. O local é sede do Museu do Ceará desde 1990, quando se tornou a primeira instituição museológica do Estado. Em 1973, a edificação foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), tendo sua importância histórica, cultural e arquitetônica protegida por lei.

Até por ser reconhecido pelo Iphan, a obra acaba requerendo mais cuidados que o convencional, necessitando um estudo mais aprofundado justamente para a preservação, além do acompanhamento do órgão, acrescentou. O projeto está sob a execução do Consórcio Cetro/CHC, sendo gerida diretamente com a SOP e com a Secult: "A SOP foi bem firme em dizer que eles precisam cumprir esse novo prazo, porque já estão ali rompendo as questões contratuais mesmo de temporalidade, que isso pode ter consequências, inclusive de multas". "Se essa previsão da entrega da obra for cumprida, é importante pontuar que a secretaria ainda vai precisar de alguns meses para montar os equipamentos e o mobiliário", completou.