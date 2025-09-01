Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar .

Crédito: Divulgação/Governo do Estado de São Paulo

Crédito: Divulgação/Governo do Estado de São Paulo

Livro conta bastidores da Penitenciária de Tremembé, a ‘prisão dos famosos’

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.