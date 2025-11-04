O futuro é vintage: como a geração Z abraçou a nostalgia

Remake da novela "Vale Tudo" deixou muitos jovens intrigados com o mesmo mistério que seus pais e avós 35 anos antes: quem matou Odete Roitman ? / Crédito: Rudy Huhold / TV Globo

A mais nova tendência no TikTok é o "bracelete italiano", aquelas pulseiras com peças personalizáveis que foram um sucesso nos anos 2000. Antes disso, os jovens já tinham redescoberto as câmeras analógicas e cybershots e os grandes sucessos da MPB dos anos 1970. Mais recentemente, fizeram-se a mesma pergunta que provavelmente também intrigou seus pais: quem matou Odete Roitman?

O marketing da nostalgia Para Pedro Brandão, professor de publicidade e propaganda na Universidade Federal do Ceará (UFC), apostar na nostalgia como estratégia de marketing é "apostar no certo": recorrer a sucessos do passado com uma nova roupagem no presente é uma forma não só de conter os riscos, mas também de garantir um retorno muito lucrativo para as marcas, baseado em uma relação afetiva com o consumidor. Para o professor da UFC, a nostalgia como uma tendência e uma estratégia de marketing tem tudo a ver com a contemporaneidade, em que o passado se tornou uma das melhores fontes para referenciar o presente. "Eu saio de casa com uma blusa que faz referência à moda dos anos 1990, um sapato que faz referência à moda dos anos 1970 e um cabelo que é pensado na década de 1960. Em todos nós habitam muitos momentos do passado", exemplifica Brandão.