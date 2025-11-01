Stranger Things 5: veja as polêmicas do elenco

Stranger Things 5 estreia em novembro; veja polêmicas do elenco / Crédito: Reprodução/ X @NetflixBrasil

A Netflix já anunciou a data de lançamento de Stranger Things 5. A partir de 26 de novembro os fãs da série vão poder conferir os quatro primeiros episódios da 5ª e última temporada que foi dividida em três volumes de divulgação. Enquanto isso não acontece, O POVO separou algumas das polêmicas que rolaram com o elenco da série desde o fim da 4ª temporada, em 2022, para aquecer para a estreia dessa temporada final. Confira a seguir:

Já Lily Allen passou um período internada em uma clínica para “pessoas traumatizadas” logo após o término. De acordo com o jornal britânico Daily Mail, o fim da união para a cantora foi muito doloroso e por isso a artista escolheu passar algumas semanas isolada, sem redes sociais e participando de terapias em grupo para se recuperar. Mais recentemente, em outubro, Lily retomou sua carreira de cantora com o lançamento do álbum “West End Girl”. Na obra, ela descreve as situações que teve que passar durante os cinco anos de em que esteve com David, além de traição, vicío em sexo, casa com brinquedos eróticos e outras questões. Noah Schnapp acusado de xenofobia Outro que gerou polêmica durante os últimos anos foi Noah Schnapp, intérprete de Will Byers em Stranger Things. No fim de 2023, no contexto da guerra entre Israel e Palestina, o ator publicou em suas redes sociais mensagens de apoio à Israel e ofensas ao povo palestino.

Em uma das postagens, Noah aparece junto com amigos em um vídeo com adesivos escrito 'sionismo é sexy'. O público criticou bastante a atitude do ator, o acusando de xenofobia e incentivando o boicote à quinta temporada da série que será lançada em 2025. Após o assunto gerar grande debate, o ator se retratou em suas redes sociais: "Eu só quero paz, segurança e proteção para todas as pessoas inocentes afetadas por este conflito. Tive muitas discussões com amigos da Palestina que estavam nos bastidores e acho que essas conversas são muito importantes e aprendi muito." Protagonista de Stranger Things rebate críticas a sua aparência Millie Bobby Brown também não escapou das polêmicas, tendo sofrido nos últimos anos críticas a sua aparência. O principal caso ocorreu após a turnê de divulgação em março de 2025 de seu novo filme na Netflix, "The Electric State". Na época, a atriz recebeu vários ataques na imprensa sobre as mudanças no seu corpo e rosto.