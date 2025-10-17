Quem matou Odete Roitman? Nome de assassino decepciona web

Odete Roitman (Debora Bloch) foi assassinado em Vale Tudo nesta segunda, 6 / Crédito: Fabio Rocha/TVGlobo

No capítulo final desta sexta-feira, 17 de outubro de 2025 (17/10/25), a novela “Vale Tudo” revelou o suposto assassino de Odete Roitman, interpretada por Débora Bloch, um dos desfechos mais aguardados pelos telespectadores. Quem atirou na vilã foi Marco Aurélio. O nome decepcionou o público. Na versão de 1988, quem matou a personagem foi Leila, vivida por Carolina Dieckmann na versão atual.

A autora Manuela Dias ainda tentou surpreender o público mostrando que Odete sobreviveu ao tiro, encerrando a novela com a vilã entrando em um helicóptero e dizendo: "Au revoir Brasil! Odete Roitman sempre volta". Confira algumas das postagens do público sobre o final da novela: É O PIOR REMAKE JÁ FEITO NA HISTÓRIA DA TELEDRAMATURGIA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! #Valetudo pic.twitter.com/2rAQnvFvIb — Sérgio Santos (@ZAMENZA) October 18, 2025

Entretanto, a resposta sobre quem teria sido o responsável veio apenas no último episódio, exibido no dia 8 de janeiro, por um flashback que mostrou como aconteceu. O intervalo permitiu com que se criasse o mistério de “quem matou Odete Roitman?”, mobilizando o Brasil. Reportagens da época mostram bares e restaurantes lotados com a transmissão da novela e as ruas vazias para o público acompanhar o enredo. No capítulo em que é revelada a sua morte, seu corpo tinha sido encontrado no apartamento que tinha para se encontrar com César, vivido por Carlos Alberto Riccelli, sem deixar explícito como teria acontecido e quem cometeu o crime.