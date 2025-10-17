Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Quem matou Odete Roitman? Nome de assassino decepciona web

Quem matou Odete Roitman? Capítulo mostra final surpreendente mas decepciona público

Remake de 2025 da novela Vale Tudo exibiu o que seria a morte da vilã de forma diferente; veja quem teria matado a Odete Roitman em capítulo exibido nesta sexta, 17
Atualizado às Autor Júlia Honorato
No capítulo final desta sexta-feira, 17 de outubro de 2025 (17/10/25), a novela “Vale Tudo” revelou o suposto assassino de Odete Roitman, interpretada por Débora Bloch, um dos desfechos mais aguardados pelos telespectadores.

Quem atirou na vilã foi Marco Aurélio. O nome decepcionou o público. Na versão de 1988, quem matou a personagem foi Leila, vivida por Carolina Dieckmann na versão atual.

A autora Manuela Dias ainda tentou surpreender o público mostrando que Odete sobreviveu ao tiro, encerrando a novela com a vilã entrando em um helicóptero e dizendo: "Au revoir Brasil! Odete Roitman sempre volta".

Confira algumas das postagens do público sobre o final da novela:

 

Vale Tudo: relembre como foi a morte de Odete Roitman na versão de 1988

A morte da vilã, interpretada por Beatriz Segall, foi ao ar na noite de véspera do natal, em 24 de dezembro de 1988.

Entretanto, a resposta sobre quem teria sido o responsável veio apenas no último episódio, exibido no dia 8 de janeiro, por um flashback que mostrou como aconteceu.

O intervalo permitiu com que se criasse o mistério de “quem matou Odete Roitman?”, mobilizando o Brasil. Reportagens da época mostram bares e restaurantes lotados com a transmissão da novela e as ruas vazias para o público acompanhar o enredo.

No capítulo em que é revelada a sua morte, seu corpo tinha sido encontrado no apartamento que tinha para se encontrar com César, vivido por Carlos Alberto Riccelli, sem deixar explícito como teria acontecido e quem cometeu o crime.

Com o flashback, é revelado que a assassina foi Leila (Cássia Kis). Entretanto, o plano nunca foi matar Odete, mas Maria de Fátima. O tiro foi “acidental”.

Nesta versão, Leila chega de viagem. Ela descobre que o marido, Marco Aurélio (Reginaldo Faria) estava tendo um caso com Maria de Fátima, interpretada por Glória Pires, amiga do casal e que estava abrigada na casa deles.

Nervosa, pega um revólver e vai até o seu apartamento. No local, encontra o marido, que não entende o que estava acontecendo, e procura a amante.

Naquele momento, Odete estava conversando com um funcionário da TCA, de onde Marco estava desviando dinheiro. Quando a antagonista se aproxima da porta de vidro, Leila vê a sua silhueta, achando que era a de Fátima.

A vilã foi atingida por três tiros, morrendo na hora. Mesmo no desespero, a culpada consegue se safar do crime, seguindo as orientações do marido.

Assim como o sigilo do roteiro mantido pela autora do remake, o enredo foi guardado em segredo até mesmo para os atores, que só descobriram quando receberam o roteiro no último dia de gravação da novela.

Inclusive, a trama do assassinato teve cinco roteiros diferentes, escritos por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères. Em todas as versões, havia um culpado diferente, mas a escolhida foi a de Leila.

