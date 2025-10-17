Quem matou Odete Roitman? Nome de assassino decepciona web

Quem matou Odete Roitman? Capítulo mostra final surpreendente mas decepciona públicoRemake de 2025 da novela Vale Tudo exibiu o que seria a morte da vilã de forma diferente; veja quem teria matado a Odete Roitman em capítulo exibido nesta sexta, 17
No capítulo final desta sexta-feira, 17 de outubro de 2025 (17/10/25), a novela “Vale Tudo” revelou o suposto assassino de Odete Roitman, interpretada por Débora Bloch, um dos desfechos mais aguardados pelos telespectadores.
Quem atirou na vilã foi Marco Aurélio. O nome decepcionou o público. Na versão de 1988, quem matou a personagem foi Leila, vivida por Carolina Dieckmann na versão atual.
A autora Manuela Dias ainda tentou surpreender o público mostrando que Odete sobreviveu ao tiro, encerrando a novela com a vilã entrando em um helicóptero e dizendo: "Au revoir Brasil! Odete Roitman sempre volta".
Confira algumas das postagens do público sobre o final da novela:
É O PIOR REMAKE JÁ FEITO NA HISTÓRIA DA TELEDRAMATURGIA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! #Valetudo pic.twitter.com/2rAQnvFvIb— Sérgio Santos (@ZAMENZA) October 18, 2025
GENTE COMO UMA PESSOA ACORDA DE UM TIRO NO PEITO ASSIM? KKKKKKKKKKKKK #ValeTudo pic.twitter.com/yLTwJWv3mU— the amazing carlos (@tuitacarlos) October 18, 2025
Vale Tudo: relembre como foi a morte de Odete Roitman na versão de 1988
A morte da vilã, interpretada por Beatriz Segall, foi ao ar na noite de véspera do natal, em 24 de dezembro de 1988.
Entretanto, a resposta sobre quem teria sido o responsável veio apenas no último episódio, exibido no dia 8 de janeiro, por um flashback que mostrou como aconteceu.
O intervalo permitiu com que se criasse o mistério de “quem matou Odete Roitman?”, mobilizando o Brasil. Reportagens da época mostram bares e restaurantes lotados com a transmissão da novela e as ruas vazias para o público acompanhar o enredo.
No capítulo em que é revelada a sua morte, seu corpo tinha sido encontrado no apartamento que tinha para se encontrar com César, vivido por Carlos Alberto Riccelli, sem deixar explícito como teria acontecido e quem cometeu o crime.
Com o flashback, é revelado que a assassina foi Leila (Cássia Kis). Entretanto, o plano nunca foi matar Odete, mas Maria de Fátima. O tiro foi “acidental”.
Nesta versão, Leila chega de viagem. Ela descobre que o marido, Marco Aurélio (Reginaldo Faria) estava tendo um caso com Maria de Fátima, interpretada por Glória Pires, amiga do casal e que estava abrigada na casa deles.
Nervosa, pega um revólver e vai até o seu apartamento. No local, encontra o marido, que não entende o que estava acontecendo, e procura a amante.
Naquele momento, Odete estava conversando com um funcionário da TCA, de onde Marco estava desviando dinheiro. Quando a antagonista se aproxima da porta de vidro, Leila vê a sua silhueta, achando que era a de Fátima.
A vilã foi atingida por três tiros, morrendo na hora. Mesmo no desespero, a culpada consegue se safar do crime, seguindo as orientações do marido.
Assim como o sigilo do roteiro mantido pela autora do remake, o enredo foi guardado em segredo até mesmo para os atores, que só descobriram quando receberam o roteiro no último dia de gravação da novela.
Inclusive, a trama do assassinato teve cinco roteiros diferentes, escritos por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères. Em todas as versões, havia um culpado diferente, mas a escolhida foi a de Leila.