Nostalgia anos 2000: filmes que marcaram o início do milênio

Qual filme dos anos 2000 mais marcou sua trajetória? O POVO preparou uma playlist de longas do início do milênio que causa nostalgia até os dias atuais; veja

O termo consiste em um sentimento de saudade relacionado a tempos já vividos ou a uma idealização do passado. A sensação está se tornando cada vez mais recorrente no cotidiano, principalmente quando está ligado a gerações passadas.

A arte faz parte da história do ser humano e cada geração vai criando sua identidade visual e cinematográfica. Os filmes marcam a trajetória de quem vai ficando, gerando a famosa nostalgia.

Os anos 2000 já virou nostalgia e ganhou até trend nas mídias sociais. “Y2K” é a sigla atual para “anos 2000” em inglês, o que inscreve pela internet o passar cíclico da nostalgia e o que ela reverbera nos ideais de quem se inspira na tendência.



É nessa pegada de relembrar histórias contadas que O POVO separou os filmes de sucesso mais icônicos dos anos 2000 para você elencar qual o melhor filme, de acordo com cada tema, que celebra a “nostalgia Y2K”.

Enquete: filmes mais marcantes do anos 2000

Vote na enquete que O POVO preparou para você elencar os filmes mais marcantes do início do milênio, de acordo com cada gênero.