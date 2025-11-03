Análise: 'Tremembé' mostra o cotidiano no 'presídio dos famosos'

Marina Ruy Barbosa encabeça elenco de Tremembé como Suzane Von Richthofen / Crédito: Divulgação/Prime Video

Existe um fascínio por produções baseadas em crimes reais. As já conhecidas séries “True Crime" revelam as trajetórias, crimes e julgamentos de casos violentos e notórios. No Brasil e no mundo, essas produções exploram o desejo do público de conhecer detalhes sobre acontecimentos chocantes e a vida dos criminosos envolvidos. No entanto, poucos se perguntam como é a realidade por trás das grades para essas figuras após suas condenações.

LEIA TAMBÉM | Netflix, HBO Max e Disney+: veja lançamentos da semana no streaming Baseada no livro homônimo do jornalista Ulisses Campbell, "Tremembé", a nova série do serviço de streaming Prime Video, lançada na sexta-feira, 31 de outubro, leva o espectador ao presídio que abriga os criminosos mais famosos do País. No local, figuras como Suzane von Richthofen, Daniel e Cristian Cravinhos, Anna Jatobá, Alexandre Nardoni e Elize Matsunaga cumprem ou cumpriram suas penas após condenações. Ao contrário de muitas produções do gênero, "Tremembé" não se limita a recontar os horrores cometidos pelos detentos. Em vez disso, foca no cotidiano dessas pessoas dentro do sistema prisional.

Embora a série apresente de forma breve o que algumas dessas figuras fizeram, o verdadeiro propósito da produção audiovisual é mostrar a vida delas dentro das paredes do presídio. E esse é o seu maior acerto. Sob a direção geral de Vera Egito e direção episódica de Daniel Lieff, a série adota uma estrutura quase antológica, com cada episódio destacando um dos personagens principais, permitindo que o público compreenda como cada um deles foi parar ali. "Tremembé": o acerto das atuações A abordagem tem um tom quase “novelesco”, com uma dinâmica marcada por humor ácido e ótimas atuações.

Embora a série não tenha um único protagonista, há um certo destaque para Suzane von Richthofen, interpretada por Marina Ruy Barbosa, na ala feminina do presídio, e para os irmãos Cravinhos, foco da ala masculina. Esse direcionamento ajuda no desenvolvimento da trama ao longo dos episódios. Marina Ruy Barbosa interpreta Suzane Von Richthofen em Tremembé Crédito: Divulgação/Prime Video/Reprodução/Youtube O trabalho da atriz Marina Ruy Barbosa merece destaque na interpretação de Suzane, a jovem que matou os próprios pais e, à época, chocou o Brasil pela frieza. Sua performance é impressionante, chegando a uma semelhança assustadora com a figura real, o que torna ainda mais palpável o lado manipulador e perturbador da personagem.

Em momentos já conhecidos pelo público, como a famosa entrevista de Suzane para o apresentador Gugu, a semelhança dos trejeitos é assustadora. Aliás, não apenas Marina, mas todo o elenco se destaca pela capacidade de encarnar essas figuras reais. No entanto, o destaque da série fica por conta do trabalho de maquiagem e direção de arte. Em várias cenas, o espectador sente-se imerso no ambiente claustrofóbico de Tremembé, como uma "mosca na parede", observando e escutando as conversas daqueles condenados. Romance entre Elize Matsunaga (Carol Garcia) e Sandrão (Leticia Rodrigues) será retratado na nova série do Prime Video "Tremembé" Crédito: Divulgação/Prime Video