Bienal de Dança do Ceará: ‘Força Estranha’ traz o espaço à cena

A inserção desse trabalho no circuito da bienal, evento que historicamente tensiona práticas e discursos da dança contemporânea no Brasil, permite situá-lo em uma reflexão mais ampla sobre a centralidade do espaço como dimensão estética e ontológica da dança – deslocando o entendimento do espaço de simples moldura arquitetônica para matéria constitutiva da experiência estética.

Neste trabalho, o espaço não aparece como moldura neutra ou como cenário a ser preenchido. Ele é tomado como matéria coreográfica, constituindo-se na e pela ação dos corpos. Clarice Lima e Aline Bonamin instauram uma espacialidade instável, em que som, luz e movimento operam como camadas que se sobrepõem, abrindo a cena a um jogo de forças.

A trilha sonora de Carla Boregas e a iluminação de Dimitri Lima configuram-se como instâncias compositivas que intervêm na própria constituição do espaço cênico. Mais do que recursos técnicos, atuam como agentes perceptivos que densificam e rarefazem a experiência, evidenciando a dança enquanto prática de espacialização. Tal perspectiva aproxima-se de uma tradição de pensamento que recusa a separação rígida entre corpo e espaço, dando a ver na dança um espaço não restrito a extensão, mas composto em intensidade: uma superfície de virtualidades que o corpo atualiza ao se mover. A corporeidade dançante, como condição de possibilidade da espacialidade, indica que o corpo não está no espaço, mas é espaço. “Força Estranha” concretiza essas formulações, ao propor que cada gesto não se encerra em si, mas deixa rastros, reverberações que permanecem vibrando mesmo quando a ação cessa.

Essa qualidade aproxima-se da noção de empatia cinestésica, segundo a qual o espectador é atravessado por uma experiência que excede a visão e convoca a percepção tátil e sensorial. Aqui, a empatia não é efeito psicológico, mas campo partilhado de ressonâncias: o público se vê implicado na instabilidade espacial, afetado por uma composição coreográfica que se faz na relação entre corpos, sons, luzes e matérias. A exaustão dos gestos, a repetição dos movimentos e as suspensões prolongadas mobilizam no público uma resposta sensório-motora que extrapola a visão. O espectador sente no próprio corpo o ritmo da respiração das intérpretes, percebe a tensão muscular como se participasse do esforço e continua a experimentar o gesto mesmo quando este se interrompe no palco.