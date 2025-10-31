Na UTI há 2 semanas, cantor Lô Borges passa por hemodiálise

Hospitalizado devido a uma intoxicação por medicamentos, o músico passou recentemente por uma traqueostomia / Crédito: Instagram/Reprodução

Um novo boletim médico, divulgado nesta sexta-feira, 31, informou que o cantor Lô Borges respira com a ajuda de aparelhos e passa por sessões de hemodiálise. Aos 73 anos, o músico está internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Unimed, em Belo Horizonte (MG). Ele deu entrada na unidade de saúde no dia 17 de outubro, com um quadro de intoxicação por medicamentos.

Segundo boletim médico divulgado no mesmo dia, o procedimento foi necessário para manter o conforto do paciente. A traqueostomia consiste em um procedimento cirúrgico que cria uma abertura na traqueia, permitindo a entrada de ar diretamente nos pulmões.

Geralmente, a técnica é utilizada quando cavidades como boca e garganta estão obstruídas ou quando o paciente precisa de ventilação mecânica prolongada.