Na UTI há 2 semanas, cantor Lô Borges passa por hemodiálise

Na UTI há 2 semanas, cantor Lô Borges passa por hemodiáliseHospitalizado devido a uma intoxicação por medicamentos, o músico Lô Borges passou recentemente por uma traqueostomia
Um novo boletim médico, divulgado nesta sexta-feira, 31, informou que o cantor Lô Borges respira com a ajuda de aparelhos e passa por sessões de hemodiálise.
Aos 73 anos, o músico está internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Unimed, em Belo Horizonte (MG). Ele deu entrada na unidade de saúde no dia 17 de outubro, com um quadro de intoxicação por medicamentos.
Segundo o comunicado, o artista continua em ventilação mecânica. A hemodiálise, procedimento em que uma máquina simula a função dos rins, filtrando o sangue, foi iniciada na última segunda-feira, 27.
"Hoje, o paciente apresenta estabilidade hemodinâmica e metabólica, com bom controle da oxigenação", diz o comunicado, assinado pelo coordenador médico da UTI do Hospital Unimed, Lucas Viégas Martins.
Saiba mais sobre o estado de saúde de Lô Borges
Após ser internado devido a uma intoxicação por medicamentos, no dia 25 de outubro, Lô foi submetido a uma traqueostomia.
Segundo boletim médico divulgado no mesmo dia, o procedimento foi necessário para manter o conforto do paciente.
A traqueostomia consiste em um procedimento cirúrgico que cria uma abertura na traqueia, permitindo a entrada de ar diretamente nos pulmões.
Geralmente, a técnica é utilizada quando cavidades como boca e garganta estão obstruídas ou quando o paciente precisa de ventilação mecânica prolongada.
Relembre a carreira de Lô Borges
Nascido Salomão Borges Filho, em Belo Horizonte, Lô Borges se tornou um dos nomes mais influentes da música contemporânea brasileira.
A carreira do artista é marcada por sucessos como “Um Girassol da Cor do Seu Cabelo”, “O Trem Azul” e “Paisagem da Janela”.
Em 1972, aos 20 anos, ele lançou com Milton Nascimento o icônico álbum "Clube da Esquina", firmando o movimento que revolucionou a MPB ao misturar rock, jazz, bossa nova e música latino-americana.