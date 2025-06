Sambista Arlindo Cruz tem alta médica após 50 dias internado

Nome de relevância no samba, Arlindo Cruz tem alta médica e deve retorna para casa em breve

O cantor e compositor Arlindo Cruz teve alta médica e deve retornar para casa em breve . Internado desde o mês de abril para tratar de uma pneumonia , o artista será liberado do hospital até esta sexta-feira, 20, conforme revelou sua esposa, Babi Cruz, ao IG.

Completando 50 dias internados no Rio de Janeiro, Arlindo sofre com questões de saúde desde 2017, quando sofreu um acidente vascular cerebral (AVC). Em abril deste ano, o sambista foi diagnosticado com pneumonia e derrame pleural.

“A equipe médica deu toda a assistência necessária. Agora é continuar cuidando com calma em casa”, adiantou Babi, reforçando a saída prevista do artista do ambiente hospitalar.