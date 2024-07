Lô Borges, Beto Guedes e Flávio Venturini fazem show em Fortaleza

No dia 5 de outubro, a capital cearense recebe o show “Mineiros 50 anos”, com apresentação de Lô Borges, Beto Guedes e Flávio Venturini, que celebram a musicalidade de Minas Gerais em show que apresenta também os grandes sucessos de cada artista.

Marcado para acontecer no Iguatemi Hall, o projeto destaca as parcerias entre os artistas e seus novos sucessos. Lô Borges traz para Fortaleza um repertório com faixas marcantes de sua carreira, como “Paisagem na Janela”, “Trem Azul”, “Quem sabe isso quer dizer amor”, além das canções do novo álbum “Não me espere na estação”.

Já Beto Guedes, que é autor de músicas clássicas da MPB como “Amor de Índio” e “Sol de Primavera”, vai rememorar seus 50 anos de carreira no show com os maiores sucessos de sua discografia.