Lô Borges recebe ventilação mecânica e passa por traqueostomia

O cantor Lô Borges está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ele foi hospitalizado devido a uma intoxicação por medicamentos.
Atualizado às Autor Bianca Raynara
Bianca Raynara Autor
O cantor Lô Borges passou por uma traqueostomia e precisa de ventilação mecânica. De acordo com sua produção, o artista foi submetido ao procedimento no sábado, 25.

Internado há 10 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em Belo Horizonte, o cantor e compositor foi hospitalizado devido a uma intoxicação por medicamentos.

A produção do cantor divulgou informações atestando que o quadro de saúde de Lô Borges é grave, mas estável. Ainda não há previsão de alta.

Segundo boletim médico divulgado na segunda-feira, 27, a traqueostomia foi necessária para manter o conforto do paciente.

A traqueostomia consiste em um procedimento cirúrgico que cria uma abertura na traqueia, fato que entrada de ar diretamente para os pulmões.

Geralmente, a técnica é feita quando cavidades como boca e garganta estão obstruídas ou quando o paciente precisa de ventilação mecânica prolongada.

Lô Borges e o Clube da Esquina

Figura central da música brasileira, Lô Borges é um dos fundadores do lendário Clube da Esquina, movimento que revolucionou a MPB ao misturar rock, jazz, bossa nova e música latino-americana.

O grupo, formado em Belo Horizonte entre o fim dos anos 1960 e o início dos anos 1970, reuniu nomes como Milton Nascimento, Beto Guedes e Toninho Horta, entre outros.

A trajetória de começou ainda jovem, quando conheceu Milton Nascimento e os irmãos Márcio e Marilton Borges, com quem criou o som que marcaria gerações.

O músico é autor de sucessos como “Um Girassol da Cor do Seu Cabelo”, “Paisagem da Janela” e “O Trem Azul”, canções que se tornaram referências do movimento e seguem influenciando artistas até hoje.

