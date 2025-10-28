Lô Borges recebe ventilação mecânica e passa por traqueostomia

Jô Borges está internado há 10 dias em Minas Gerais / Crédito: João Diniz/divulgação

O cantor Lô Borges passou por uma traqueostomia e precisa de ventilação mecânica. De acordo com sua produção, o artista foi submetido ao procedimento no sábado, 25. Internado há 10 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em Belo Horizonte, o cantor e compositor foi hospitalizado devido a uma intoxicação por medicamentos.

A produção do cantor divulgou informações atestando que o quadro de saúde de Lô Borges é grave, mas estável. Ainda não há previsão de alta. Segundo boletim médico divulgado na segunda-feira, 27, a traqueostomia foi necessária para manter o conforto do paciente. A traqueostomia consiste em um procedimento cirúrgico que cria uma abertura na traqueia, fato que entrada de ar diretamente para os pulmões.