Raul Gil segue internado: veja últimas notícias do estado de saúde

Com 83 anos e já aposentado, Raul Gil está internado em hospital da Zona Sul de São Paulo / Crédito: Rodrigo Belantani/SBT/Divulgação

O ex-apresentador Raul Gil está internado no Hospital Moriah, em Moema, na zona Sul de São Paulo, desde a noite de quinta-feira, 3. Segundo seu filho, Raul Jr., o comunicador foi encaminhado a unidade de saúde após sentir fortes dores. A seguir, confira as últimas atualizações do estado de saúde de Raul Gil