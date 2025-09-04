Raul Gil segue internado: veja últimas notícias do estado de saúde

Raul Gil segue internado: veja últimas notícias do estado de saúdeApós passar mal, ex-apresentador do SBT passa mal e está internado em hospital na Zona Sul de São Paulo. Veja atualizações sobre seu estado de saúde
O ex-apresentador Raul Gil está internado no Hospital Moriah, em Moema, na zona Sul de São Paulo, desde a noite de quinta-feira, 3. Segundo seu filho, Raul Jr., o comunicador foi encaminhado a unidade de saúde após sentir fortes dores.
A seguir, confira as últimas atualizações do estado de saúde de Raul Gil
Raul Gil: qual o estado de saúde do ex-apresentador?
Raul Gil foi internado no hospital por fortes dores de cólica e indisposição, segundo relato de seu filho.
"O médico da família pediu sempre que quando ele tivesse qualquer indisposição, para ele ir lá no Moriah, que fica do lado da casa dele, para fazer alguns exames", explicou.
Até o momento da publicação desta matéria, o comunicador segue em observação no hospital. Para a imprensa, Raul Jr. confirmou que “está tudo bem” com a saúde do pai, mas os detalhes não foram divulgados.
O comunicador já passou pelo processo de internação outra vez. Em 2023, realizou uma cirurgia conhecida como "raspagem da próstata". Segundo comunicado à imprensa à época, o procedimento foi concluído com sucesso.
>> Siga o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp
Aposentadoria de Raul Gil
Após 14 anos de SBT, Raul Gil se aposentou das telinhas. A emissora anunciou sua demissão em dezembro de 2024 e exibiu a última sessão do “Programa do Raul Gil" em 28 do mesmo mês, concretizando sua saída. O apresentador optou por encerrar a carreira.
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente