Artistas veteranos são homenageados em 'Calçada da Fama' da Globo

A emoção e a memória da televisão brasileira deram o tom da manhã desta quinta-feira,2, quando os Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, inauguraram sua Calçada da Fama. A homenagem marcou os 30 anos do espaço, fundado em 1995 e considerado o maior centro de produção de dramaturgia da América Latina, e reuniu veteranos que atravessaram décadas diante das câmeras e ajudaram a formar o imaginário nacional.

Leia Também| Globo prepara esquema especial para proteger final de "Vale Tudo" Entre os artistas que participaram da cerimônia estavam Tony Ramos, Ary Fontoura, Renato Aragão, Laura Cardoso, Nathalia Timberg, Rosamaria Murtinho, Betty Faria, Neusa Borges, Antônio Pitanga, Serginho Groisman e o autor Walcyr Carrasco. Estrelas ausentes, como Fernanda Montenegro, Lima Duarte, Mauro Mendonça e Dennis Carvalho, também tiveram seus nomes eternizados no espaço. Os momentos de maior comoção vieram das presenças de Laura Cardoso, 98 anos, e Nathalia Timberg, 96. As duas atrizes, símbolos da história da TV, chegaram em cadeiras de rodas, mas se levantaram para acompanhar a revelação de suas estrelas. Nathalia relembrou uma conversa com Roberto Marinho, fundador da Globo, ainda nos anos 1960: “Ele me perguntou se era uma boa ideia criar uma televisão. Eu disse que sim. Hoje estamos aqui, provando que ele tinha razão”, disse durante o momento. Laura, discreta, se limitou a sorrir, recebendo aplausos calorosos.

As falas dos homenageados reforçaram o caráter histórico do encontro. Betty Faria destacou o simbolismo do gesto: "É uma homenagem linda. Estou muito emocionada". Neusa Borges, 83 anos, celebrou sua trajetória: "Fui bailarina, fui cantora, mas o ato mais difícil foi o de atriz. Tenho que agradecer todos os dias por estar aqui".