Vicente Nery reúne nomes do forró em gravação especial

Vicente Nery celebra 30 anos de carreira com novo DVD / Crédito: Reprodução/ Instagram

O cantor Vicente Nery grava, no próximo dia 12 de novembro, o DVD “Cabaré do VN”, em Fortaleza. O registro audiovisual celebra os 30 anos de trajetória do artista e será realizado em formato intimista, no Alice’s Buffet, com acesso restrito a convidados.

A gravação marca o retorno de Vicente a projetos audiovisuais após uma década. No palco, o músico contará com participações de Zé Vaqueiro, Solange Almeida, Taty Girl, Zezo, Márcia Fellipe e Bartô Galeno. O repertório reunirá 21 faixas, entre sucessos que marcaram sua carreira e três músicas inéditas. Relembre a trajetória do forrozeiro Vicente Nery:

Natural de Pedra Branca, distrito de Aracoiaba (CE), Vicente iniciou a carreira em 1993 como vocalista da banda Cheiro de Menina, grupo de destaque no forró dos anos 1990.