Vicente Nery reúne nomes do forró em gravação especial

Vicente Nery celebra 30 anos de carreira com reunião de forrozeirosProjeto audiovisual marca os 30 anos de carreira de Vicente Nery e reúne nomes do forró, como Zé Vaqueiro, Solange Almeida e Taty Girl, em evento fechado ao público
O cantor Vicente Nery grava, no próximo dia 12 de novembro, o DVD “Cabaré do VN”, em Fortaleza.
O registro audiovisual celebra os 30 anos de trajetória do artista e será realizado em formato intimista, no Alice’s Buffet, com acesso restrito a convidados.
A gravação marca o retorno de Vicente a projetos audiovisuais após uma década. No palco, o músico contará com participações de Zé Vaqueiro, Solange Almeida, Taty Girl, Zezo, Márcia Fellipe e Bartô Galeno.
O repertório reunirá 21 faixas, entre sucessos que marcaram sua carreira e três músicas inéditas.
Relembre a trajetória do forrozeiro Vicente Nery:
Natural de Pedra Branca, distrito de Aracoiaba (CE), Vicente iniciou a carreira em 1993 como vocalista da banda Cheiro de Menina, grupo de destaque no forró dos anos 1990.
O artista também passou por bandas como Forró Real, Caviar com Rapadura e Cavalo de Pau, antes de seguir em carreira solo em 2010. Ao longo de três décadas, lançou mais de 20 álbuns e seis DVDs.
Em nota, o cantor afirmou que o novo projeto representa um momento simbólico de sua trajetória.
“Este DVD marca mais um capítulo da minha história e das pessoas que me acompanharam ao longo do caminho. Estou feliz por compartilhar uma noite que será única, repleta de sentimentos e gratidão por todos que contribuíram para essa caminhada”, declarou Vicente Nery em comunicado enviado à imprensa.
Gravação do DVD “Cabaré do VN”
- Quando: quarta-feira, 12 de novembro, às 20 horas
- Onde: Alice’s Buffet (rua República da Armênia, 1444 – Parque Manibura)