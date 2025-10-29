Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vicente Nery reúne nomes do forró em gravação especial

Vicente Nery celebra 30 anos de carreira com reunião de forrozeiros

Projeto audiovisual marca os 30 anos de carreira de Vicente Nery e reúne nomes do forró, como Zé Vaqueiro, Solange Almeida e Taty Girl, em evento fechado ao público
O cantor Vicente Nery grava, no próximo dia 12 de novembro, o DVD “Cabaré do VN”, em Fortaleza.

O registro audiovisual celebra os 30 anos de trajetória do artista e será realizado em formato intimista, no Alice’s Buffet, com acesso restrito a convidados.

A gravação marca o retorno de Vicente a projetos audiovisuais após uma década. No palco, o músico contará com participações de Zé Vaqueiro, Solange Almeida, Taty Girl, Zezo, Márcia Fellipe e Bartô Galeno.

O repertório reunirá 21 faixas, entre sucessos que marcaram sua carreira e três músicas inéditas.

Relembre a trajetória do forrozeiro Vicente Nery: 

Natural de Pedra Branca, distrito de Aracoiaba (CE), Vicente iniciou a carreira em 1993 como vocalista da banda Cheiro de Menina, grupo de destaque no forró dos anos 1990.

O artista também passou por bandas como Forró Real, Caviar com Rapadura e Cavalo de Pau, antes de seguir em carreira solo em 2010. Ao longo de três décadas, lançou mais de 20 álbuns e seis DVDs.

Em nota, o cantor afirmou que o novo projeto representa um momento simbólico de sua trajetória.

“Este DVD marca mais um capítulo da minha história e das pessoas que me acompanharam ao longo do caminho. Estou feliz por compartilhar uma noite que será única, repleta de sentimentos e gratidão por todos que contribuíram para essa caminhada”, declarou Vicente Nery em comunicado enviado à imprensa.

Gravação do DVD “Cabaré do VN”

  • Quando: quarta-feira, 12 de novembro, às 20 horas
  • Onde: Alice’s Buffet (rua República da Armênia, 1444 – Parque Manibura)

