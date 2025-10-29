Luan Santana falha em show e assessoria nega uso de playback

Luan Santana reage a falha em show e assessoria nega playbackEquipe do cantor esclarece que o ocorrido durante a música "Sinais" não foi playback, mas erro momentâneo de reprodução da voz guia
Um vídeo gravado durante o show de Luan Santana em Curitiba, realizado no último sábado, 25, ganhou grande repercussão nas redes sociais e levantou especulações sobre o uso de playback.
As imagens mostram o cantor se afastando do microfone durante a música “Sinais”, em meio à gravação do DVD “Registro Histórico”, projeto que celebra seus 18 anos de carreira.
No trecho compartilhado on-line, Luan parece esquecer de acompanhar o áudio da canção e, ao perceber o equívoco, reage com bom humor, fazendo uma careta para o público.
A gravação do espetáculo, que teve mais de três horas de duração e cerca de 50 músicas no repertório, foi realizada em dois dias e contou com casa cheia na capital paranaense.
Assessoria de Luan Santana se pronuncia sobre falha em playback:
Após a repercussão, a assessoria do artista enviou uma nota à imprensa esclarecendo o episódio e negando o uso de playback.
Segundo a equipe, o que o público ouviu foi uma “voz guia”, recurso técnico utilizado em produções musicais para orientar o cantor durante gravações longas.
“Durante a apresentação do Luan Santana, na gravação de seu DVD, ele usa uma voz guia — utilizada apenas como referência técnica interna, e que foi reproduzida brevemente no sistema principal de som por um erro técnico momentâneo. Não se tratava de playback. O cantor realizou sua performance ao vivo, e o episódio se deveu exclusivamente à liberação indevida da voz guia”, explicou a assessoria.
Ainda segundo o comunicado, o uso do recurso é uma prática comum em shows de longa duração: “O uso da ferramenta de apoio à voz é justificado por se tratar de um show de longa duração. Luan cantou por quase três horas e, em alguns momentos, é preciso que a voz natural seja poupada”.
Luan Santana lança projeto especial que comemora 18 anos de carreira
Nas redes sociais, fãs saíram em defesa do cantor, destacando o esforço e o tempo de gravação.
“Foram dois dias de show com o Luan cantando quase 50 músicas. Nem todas usaram playback, é um apoio técnico para tudo sair perfeito”, escreveu uma internauta.
O projeto “Registro Histórico” marca uma nova fase na carreira de Luan Santana, que completa 18 anos nos palcos revisitando grandes sucessos e apresentando novas faixas.
Mesmo diante da repercussão do vídeo, o episódio acabou sendo recebido com leveza entre os fãs, muitos viram na reação espontânea do cantor mais um reflexo de sua conexão natural com o público.