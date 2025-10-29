Luan Santana falha em show e assessoria nega uso de playback

Assessoria de Luan Santana explica "falha técnica" em gravação de DVD após vídeo viralizar / Crédito: Divulgação/Gabriel Porangaba

Um vídeo gravado durante o show de Luan Santana em Curitiba, realizado no último sábado, 25, ganhou grande repercussão nas redes sociais e levantou especulações sobre o uso de playback. As imagens mostram o cantor se afastando do microfone durante a música “Sinais”, em meio à gravação do DVD “Registro Histórico”, projeto que celebra seus 18 anos de carreira.

Leia Também | Majur faz show em Fortaleza em evento de gastronomia afroancestral No trecho compartilhado on-line, Luan parece esquecer de acompanhar o áudio da canção e, ao perceber o equívoco, reage com bom humor, fazendo uma careta para o público. Veja o vídeo do momento: Luan Santana esquece que estava usando playback e é pego no pulo por fã pic.twitter.com/RslmrkO7Se — POPTime (@siteptbr) October 28, 2025 A gravação do espetáculo, que teve mais de três horas de duração e cerca de 50 músicas no repertório, foi realizada em dois dias e contou com casa cheia na capital paranaense.

Assessoria de Luan Santana se pronuncia sobre falha em playback: Após a repercussão, a assessoria do artista enviou uma nota à imprensa esclarecendo o episódio e negando o uso de playback. Segundo a equipe, o que o público ouviu foi uma “voz guia”, recurso técnico utilizado em produções musicais para orientar o cantor durante gravações longas.

“Durante a apresentação do Luan Santana, na gravação de seu DVD, ele usa uma voz guia — utilizada apenas como referência técnica interna, e que foi reproduzida brevemente no sistema principal de som por um erro técnico momentâneo. Não se tratava de playback. O cantor realizou sua performance ao vivo, e o episódio se deveu exclusivamente à liberação indevida da voz guia”, explicou a assessoria.

Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp Ainda segundo o comunicado, o uso do recurso é uma prática comum em shows de longa duração: “O uso da ferramenta de apoio à voz é justificado por se tratar de um show de longa duração. Luan cantou por quase três horas e, em alguns momentos, é preciso que a voz natural seja poupada”. Luan Santana lança projeto especial que comemora 18 anos de carreira Nas redes sociais, fãs saíram em defesa do cantor, destacando o esforço e o tempo de gravação.