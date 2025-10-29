Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Luan Santana falha em show e assessoria nega uso de playback

Luan Santana reage a falha em show e assessoria nega playback

Equipe do cantor esclarece que o ocorrido durante a música "Sinais" não foi playback, mas erro momentâneo de reprodução da voz guia
Atualizado às Autor Carolina Passos
Autor
Carolina Passos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um vídeo gravado durante o show de Luan Santana em Curitiba, realizado no último sábado, 25, ganhou grande repercussão nas redes sociais e levantou especulações sobre o uso de playback.

As imagens mostram o cantor se afastando do microfone durante a música “Sinais”, em meio à gravação do DVD “Registro Histórico”, projeto que celebra seus 18 anos de carreira.

Leia Também | Majur faz show em Fortaleza em evento de gastronomia afroancestral

No trecho compartilhado on-line, Luan parece esquecer de acompanhar o áudio da canção e, ao perceber o equívoco, reage com bom humor, fazendo uma careta para o público.

Veja o vídeo do momento: 

A gravação do espetáculo, que teve mais de três horas de duração e cerca de 50 músicas no repertório, foi realizada em dois dias e contou com casa cheia na capital paranaense.

Assessoria de Luan Santana se pronuncia sobre falha em playback: 

Após a repercussão, a assessoria do artista enviou uma nota à imprensa esclarecendo o episódio e negando o uso de playback.

Segundo a equipe, o que o público ouviu foi uma “voz guia”, recurso técnico utilizado em produções musicais para orientar o cantor durante gravações longas.

“Durante a apresentação do Luan Santana, na gravação de seu DVD, ele usa uma voz guia — utilizada apenas como referência técnica interna, e que foi reproduzida brevemente no sistema principal de som por um erro técnico momentâneo. Não se tratava de playback. O cantor realizou sua performance ao vivo, e o episódio se deveu exclusivamente à liberação indevida da voz guia”, explicou a assessoria.

Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp

Ainda segundo o comunicado, o uso do recurso é uma prática comum em shows de longa duração: “O uso da ferramenta de apoio à voz é justificado por se tratar de um show de longa duração. Luan cantou por quase três horas e, em alguns momentos, é preciso que a voz natural seja poupada”.

Luan Santana lança projeto especial que comemora 18 anos de carreira

Nas redes sociais, fãs saíram em defesa do cantor, destacando o esforço e o tempo de gravação.

“Foram dois dias de show com o Luan cantando quase 50 músicas. Nem todas usaram playback, é um apoio técnico para tudo sair perfeito”, escreveu uma internauta.

O projeto “Registro Histórico” marca uma nova fase na carreira de Luan Santana, que completa 18 anos nos palcos revisitando grandes sucessos e apresentando novas faixas.

Mesmo diante da repercussão do vídeo, o episódio acabou sendo recebido com leveza entre os fãs, muitos viram na reação espontânea do cantor mais um reflexo de sua conexão natural com o público.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

celebridades

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar