Editora realiza evento gratuito sobre a literatura cearense em SP

Editora Substânsia promove evento sobre literatura cearense em São Paulo entre os dias 6 e 8 de Novembro / Crédito: Renata Armelin/divulgação

Editora e livraria sediada no Dragão do Mar, a Substânsia realiza, de 6 a 8 de novembro, o evento “Excursão Substânsia” em São Paulo. A programação ocorre na Publica – espaço da Risotropical, gráfica e estúdio de design do artista Renan Costa Lima – situada na Galeria Metrópole.

A programação inclui o lançamento da segunda edição do livro “Me faço tempestade pra não caber em redemoinho”, de Poliana Hérica (Apêagá). Tem ainda a oficina de micropoemas com o escritor Talles Azigon, e uma roda de conversa sobre literatura cearense contemporânea com as escritoras Natércia Pontes e Lia Sanders, mediada por Ana Filgueira Ferreira. Durante o evento, também ocorre o lançamento dos livros “A mulher das cavernas”, de Lia Sanders, e “Rasteiras”, de Talles Azigon. Todas as atividades são gratuitas e abertas ao público.