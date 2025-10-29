Editora realiza evento gratuito sobre a literatura cearense em SP

Editora realiza evento gratuito sobre a literatura cearense em SPEditora Substânsia promove evento sobre literatura cearense em São Paulo entre os dias 6 e 8 de Novembro
Editora e livraria sediada no Dragão do Mar, a Substânsia realiza, de 6 a 8 de novembro, o evento “Excursão Substânsia” em São Paulo.
A programação ocorre na Publica – espaço da Risotropical, gráfica e estúdio de design do artista Renan Costa Lima – situada na Galeria Metrópole.
O encontro marca o início de uma série de quatro itinerâncias pelo país, dentro do projeto “Substânsia 10 anos – Fomento e Economia do Livro Cearense”.
O principal objetivo é promover a circulação de autores e obras cearenses em diferentes estados. Depois de São Paulo, a editora segue realizando ações em Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte.
Substânsia realiza programação diversa em São Paulo
Com apoio do edital Arte da Palavra da Secretaria da Cultura do Ceará, por meio da política de incentivo Aldir Blanc, a marca realiza uma programação diversa na capital paulista.
A programação inclui o lançamento da segunda edição do livro “Me faço tempestade pra não caber em redemoinho”, de Poliana Hérica (Apêagá).
Tem ainda a oficina de micropoemas com o escritor Talles Azigon, e uma roda de conversa sobre literatura cearense contemporânea com as escritoras Natércia Pontes e Lia Sanders, mediada por Ana Filgueira Ferreira.
Durante o evento, também ocorre o lançamento dos livros “A mulher das cavernas”, de Lia Sanders, e “Rasteiras”, de Talles Azigon. Todas as atividades são gratuitas e abertas ao público.
Confira a programação da Excursão Substânsia
Quinta-feira, 6 de Novembro
- 19 horas - Lançamento do livro “Me faço tempestade pra não caber em redemoinho” (2ª Edição), de Poliana Hérica (Apêagá)
Sábado, 8 de Novembro
- 14 horas - Oficina de micropoema, com Talles Azigon
- 16 horas - Roda de Conversa: Literatura Cearense Contemporânea, com Natércia Pontes, Lia Sanders e Ana Filgueira
- 17h30min - Lançamento dos livros "A mulher das cavernas", de Lia Sanders, e "Rasteiras", de Talles Azigon
Excursão Substânsia
- Quando: 6 a 8 de novembro
- Onde: Publica – Riso Tropical (Galeria Metrópole – Av. São Luís, 187, subsolo, lojas 14, 15 e 16, Vila Buarque, São Paulo – SP)
- Mais Informações: @substansia