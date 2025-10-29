Festival debate o jornalismo cultural com programação gratuita

Festival debate o jornalismo cultural com programação gratuita3ª edição do Festival Sal promove oficinas, mostra fotográfica e debate com o historiador Nirez e a jornalista Ana Márcia Diógenes
Ocorre nesta quinta-feira, 30, a terceira edição do Festival Sal, evento gratuito que reúne oficinas, mostras artísticas e rodas de conversa, com o intuito de debater o fazer cultural.
Com programação das 7h30 às 13 horas, em diversos locais da Universidade de Fortaleza (Unifor), a iniciativa é promovida pelos alunos da disciplina de Jornalismo Cultural do curso e propõe um encontro entre diferentes linguagens artísticas, memória e formação cultural.
Nesta edição, o tema “Esquenta Fortaleza” antecipa as comemorações dos 300 anos da capital cearense, que serão celebrados em 2026.
Sob esse mote, o evento realiza uma homenagem ao jornalista e pesquisador Miguel Ângelo de Azevedo, conhecido como “Nirez”, responsável por um acervo iconográfico de mais de 141 mil peças, que recontam a história da cidade por meio de fotos, discos e livros.
Na ocasião, a jornalista e colunista do O POVO Ana Márcia Diógenes também compõe a mesa, falando sobre como a vivência da cidade a auxiliou na construção de seus romances, como o recém-publicado “Buraco de dentro”. O encontro entre as duas visões será mediado pela jornalista e professora do curso Ana Paula Farias.
Na programação, o festival também oferece duas oficinas voltadas à criação autoral. Em “Criativando Livremente”, Sofia Osório convida os participantes a explorar a escrita criativa e suas formas de expressão. Já em “A Zine Autoral”, Beatriz Caldas, do Coletivo Mulherio das Letras, propõe uma experimentação manual no universo das publicações independentes.
Ao longo da manhã, o Bosque da Moda abriga uma feira de alimentos e livros, com a participação do Coletivo Lamparinas, do Mulherio das Letras (CE) e de autores da literatura cearense, como Kelly Cortez, Anna Andrade, Vera Marques e Wilson Jr.
O espaço também recebe a exposição “Fortaleza de Dentro”, uma mostra fotográfica dedicada à urbanidade da capital, que evidencia a cidade sob o olhar de fotojornalistas e estudantes dos cursos de Comunicação.
Saiba mais sobre o Festival Sal
Criado em 2024 pela professora Alessandra Oliveira, o Festival Sal surgiu como projeto experimental da disciplina de Jornalismo Cultural da Unifor.
De acordo com a docente, o nome nasceu da compreensão de que a formação cultural está diretamente ligada à comida e aos seus temperos.
“Na história da humanidade, a partir do momento em que passamos a cozinhar e a conviver em sociedade, é quando começamos a produzir cultura”, explica Alessandra.
Nesta terceira edição, ao longo do semestre, a turma realizou um pré-evento com a presença de convidados e debates sobre festivais que marcaram a história da cidade, como o Massafeira Livre e o Festival Vida&Arte.
“Passamos cerca de um mês discutindo cultura dentro do contexto local. Convidamos pessoas para falar sobre políticas de fomento, festivais e equipamentos culturais de Fortaleza. O objetivo era que os alunos saíssem compreendendo como esses espaços funcionam e quem são os fazedores de cultura no Estado”, destaca a professora.
Leia mais
Festival Sal: esquenta Fortaleza
- Quando: quinta-feira, 30, das 7h30 às 13 horas
- Onde: Bloco da Moda e salas adjacentes, no campus da Unifor (Av. Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz)
- Gratuito
- Mais informações: @saljornalismo