Festival debate o jornalismo cultural com programação gratuita

3ª edição do Festival Sal promove oficinas, mostra fotográfica e debate com o historiador Nirez e a jornalista Ana Márcia Diógenes / Crédito: Foto 1: Rodrigo Carvalho/Reprodução; Foto 2: Alcides Freire/Divulgação

Ocorre nesta quinta-feira, 30, a terceira edição do Festival Sal, evento gratuito que reúne oficinas, mostras artísticas e rodas de conversa, com o intuito de debater o fazer cultural. Com programação das 7h30 às 13 horas, em diversos locais da Universidade de Fortaleza (Unifor), a iniciativa é promovida pelos alunos da disciplina de Jornalismo Cultural do curso e propõe um encontro entre diferentes linguagens artísticas, memória e formação cultural.

Nesta edição, o tema “Esquenta Fortaleza” antecipa as comemorações dos 300 anos da capital cearense, que serão celebrados em 2026. Sob esse mote, o evento realiza uma homenagem ao jornalista e pesquisador Miguel Ângelo de Azevedo, conhecido como “Nirez”, responsável por um acervo iconográfico de mais de 141 mil peças, que recontam a história da cidade por meio de fotos, discos e livros. Na ocasião, a jornalista e colunista do O POVO Ana Márcia Diógenes também compõe a mesa, falando sobre como a vivência da cidade a auxiliou na construção de seus romances, como o recém-publicado “Buraco de dentro”. O encontro entre as duas visões será mediado pela jornalista e professora do curso Ana Paula Farias. Na programação, o festival também oferece duas oficinas voltadas à criação autoral. Em “Criativando Livremente”, Sofia Osório convida os participantes a explorar a escrita criativa e suas formas de expressão. Já em “A Zine Autoral”, Beatriz Caldas, do Coletivo Mulherio das Letras, propõe uma experimentação manual no universo das publicações independentes.

Ao longo da manhã, o Bosque da Moda abriga uma feira de alimentos e livros, com a participação do Coletivo Lamparinas, do Mulherio das Letras (CE) e de autores da literatura cearense, como Kelly Cortez, Anna Andrade, Vera Marques e Wilson Jr. O espaço também recebe a exposição “Fortaleza de Dentro”, uma mostra fotográfica dedicada à urbanidade da capital, que evidencia a cidade sob o olhar de fotojornalistas e estudantes dos cursos de Comunicação. Saiba mais sobre o Festival Sal Criado em 2024 pela professora Alessandra Oliveira, o Festival Sal surgiu como projeto experimental da disciplina de Jornalismo Cultural da Unifor.