Mulherio das Letras Ceará lança livro em evento gratuito na Bece

O movimento Mulherio das Letras Ceará lança coletânea com 116 autoras cearenses na Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Bece). O evento acontece nesta quinta-feira, 21, às 19 horas.

CONFIRA | Podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura e está disponível em todas as plataformas. Ouça clicando aqui

A produção literária marca os cinco anos de atuação do coletivo no Estado com o propósito de promover oportunidades para difundir a escrita feita por mulheres. Além de lançamentos, o Mulherio das Letras Ceará também promove saraus, feiras e debates.

Lançamento "I Coletânea Mulherio das Letras Ceará - Mulheres, Velas & Poesia"