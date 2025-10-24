Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Festival de Circo promove agenda gratuita por cidades do Ceará

Festival de Circo realiza ações e apresentações gratuitas pelo Ceará

O 11º Festival Internacional de Circo do Ceará (FICC) reúne artistas nacionais e internacionais e promove debates, oficinas e apresentações de circo pelo Estado
O 11º Festival Internacional de Circo do Ceará (FICC) realiza, entre 29 de outubro e 19 de novembro, o Programa de Formação Luz no Picadeiro, que reúne oficinas, encontros e mesas de debate voltadas à qualificação técnica e à reflexão sobre o papel do circo na contemporaneidade.

Nesta edição, o programa se expande por meio de parcerias com outros projetos de formação, fortalecendo o intercâmbio entre artistas, educadores, gestores culturais e pesquisadores.

A programação inclui atividades práticas como oficinas de corda lisa, bambolê, diabolô, perna-de-pau e malabares, além de painéis sobre políticas públicas, territórios de lona e fortalecimento de escolas e coletivos circenses.

Uma das novidades deste ano é a parceria com o 1º Simpósio Nordestino de Inventários Circenses, que ocorrerá em Fortaleza e em Canoa Quebrada (Aracati) e promove debates sobre formação, pesquisa e metodologias de ensino no circo.

As inscrições para as atividades são gratuitas, com exceção da oficina de corda lisa e do simpósio, que serão realizadas on-line.

O FICC também apresenta sua programação artística de 31 de outubro a 15 de novembro, com mais de 40 apresentações gratuitas em Fortaleza, Aquiraz, Paracuru, Itapipoca e Aracati.

Cerca de 100 artistas participam do festival, incluindo nomes nacionais e internacionais da Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Espanha e Uruguai. Além disso, ações como o FICC em Rede e o Lona Aberta ampliam o acesso à cultura e fortalecem a cadeia produtiva do circo no estado.

Programa Luz no Picadeiro:

  • Em Aquiraz a programação ocorre de 29 de outubro a 2 de novembro
  • Em Fortaleza acontece de 3 a 5 de novembro
  • Em Paracuru a programação ocorre de 5 a 11 de novembro
  • Em Itapipoca acontece no dia 8 de novembro
  • Em Canoa Quebrada acontece de 17 a 19 de novembro

