Festival de Circo promove agenda gratuita por cidades do Ceará

O 11º FICC reúne artistas nacionais e internacionais e promove debates, oficinas e apresentações de circo pelo estado. / Crédito: Balagan Circus (ARG)/ Divulgação

O 11º Festival Internacional de Circo do Ceará (FICC) realiza, entre 29 de outubro e 19 de novembro, o Programa de Formação Luz no Picadeiro, que reúne oficinas, encontros e mesas de debate voltadas à qualificação técnica e à reflexão sobre o papel do circo na contemporaneidade. Nesta edição, o programa se expande por meio de parcerias com outros projetos de formação, fortalecendo o intercâmbio entre artistas, educadores, gestores culturais e pesquisadores.

A programação inclui atividades práticas como oficinas de corda lisa, bambolê, diabolô, perna-de-pau e malabares, além de painéis sobre políticas públicas, territórios de lona e fortalecimento de escolas e coletivos circenses.

Uma das novidades deste ano é a parceria com o 1º Simpósio Nordestino de Inventários Circenses, que ocorrerá em Fortaleza e em Canoa Quebrada (Aracati) e promove debates sobre formação, pesquisa e metodologias de ensino no circo. As inscrições para as atividades são gratuitas, com exceção da oficina de corda lisa e do simpósio, que serão realizadas on-line.