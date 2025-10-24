Festival de Circo promove agenda gratuita por cidades do Ceará

Festival de Circo realiza ações e apresentações gratuitas pelo CearáO 11º Festival Internacional de Circo do Ceará (FICC) reúne artistas nacionais e internacionais e promove debates, oficinas e apresentações de circo pelo Estado
O 11º Festival Internacional de Circo do Ceará (FICC) realiza, entre 29 de outubro e 19 de novembro, o Programa de Formação Luz no Picadeiro, que reúne oficinas, encontros e mesas de debate voltadas à qualificação técnica e à reflexão sobre o papel do circo na contemporaneidade.
Nesta edição, o programa se expande por meio de parcerias com outros projetos de formação, fortalecendo o intercâmbio entre artistas, educadores, gestores culturais e pesquisadores.
A programação inclui atividades práticas como oficinas de corda lisa, bambolê, diabolô, perna-de-pau e malabares, além de painéis sobre políticas públicas, territórios de lona e fortalecimento de escolas e coletivos circenses.
Uma das novidades deste ano é a parceria com o 1º Simpósio Nordestino de Inventários Circenses, que ocorrerá em Fortaleza e em Canoa Quebrada (Aracati) e promove debates sobre formação, pesquisa e metodologias de ensino no circo.
As inscrições para as atividades são gratuitas, com exceção da oficina de corda lisa e do simpósio, que serão realizadas on-line.
O FICC também apresenta sua programação artística de 31 de outubro a 15 de novembro, com mais de 40 apresentações gratuitas em Fortaleza, Aquiraz, Paracuru, Itapipoca e Aracati.
Cerca de 100 artistas participam do festival, incluindo nomes nacionais e internacionais da Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Espanha e Uruguai. Além disso, ações como o FICC em Rede e o Lona Aberta ampliam o acesso à cultura e fortalecem a cadeia produtiva do circo no estado.
Programa Luz no Picadeiro:
- Em Aquiraz a programação ocorre de 29 de outubro a 2 de novembro
- Em Fortaleza acontece de 3 a 5 de novembro
- Em Paracuru a programação ocorre de 5 a 11 de novembro
- Em Itapipoca acontece no dia 8 de novembro
- Em Canoa Quebrada acontece de 17 a 19 de novembro