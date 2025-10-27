Cariri recebe 15ª Semana de Dança com atrações e oficinas

A 15ª Semana Dança Cariri reúne artistas e público em uma programação que exalta o poder transformador da arte / Crédito: Vanessa Alcântara/ Divulgação

Entre os dias 14 e 22 de novembro, a dança volta a ocupar os espaços públicos do Cariri. A Semana Dança Cariri – Festival Internacional chega à 15ª edição com o tema “A Dança Transforma”, reunindo espetáculos, oficinas e encontros formativos em Juazeiro do Norte e Crato.

Toda a programação é gratuita e conta com acessibilidade.



O evento, que se consolidou como um dos mais importantes do Nordeste na área, propõe uma imersão na diversidade da dança, do popular ao contemporâneo, com 23 apresentações de artistas do Brasil, Angola, México e Cabo Verde.

A programação se espalha por espaços como o Centro Cultural do Cariri Sérvulo Esmeraldo, o CCBNB Cariri, o SESC Juazeiro, o Instituto de Artes Dança Cariri (IADC), o CRAI Cariri e a Casa Movimento.

Evento reúne artistas do Brasil, África e América Latina em apresentações e atividades formativas: Entre os nomes confirmados estão Dilo Paulo (Angola), Cia Corpus Entre Mundos (DF), Esther Weitzman (RJ), Caleidos Cia de Dança (SP), Companhia Giradança (RN), Grupo Pisada (PE) e a Cia Alysson Amancio (CE), esta responsável pela curadoria do festival.



Além das apresentações, a Semana Dança Cariri também oferece atividades formativas voltadas a artistas e interessados. Serão quatro oficinas com temáticas que percorrem desde a Dança de Reisado, com o Mestre Antônio do Reisado Discípulo de Mestre Pedro, até Dança Afro, com o angolano Dilo Paulo. Oficinas sobre Corpos de Enfrentamento, conduzidas por Alysson Amâncio, e Jogos de Improvisação em Dança, com Camila Fersi (RJ), completam a grade de programação.


