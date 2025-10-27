Quem era Vanessa Rios, ex-Forró do Muído que morreu aos 42 anos

Quem era Vanessa Rios, ex-Forró do Muído que morreu aos 42 anosCantora Vanessa Rios morreu no sábado, 25, após tratamento de câncer de pulmão; cantora é ex-vocalista de Forró do Muído e de outras bandas de forró
A cantora de forró Vanessa Rios faleceu no sábado, 25, após dois anos tratando câncer de pulmão. Ela tinha 42 anos e deixou o marido, Joe Ridenhour, e uma filha de 16 anos.
A cantora havia sido diagnosticada com câncer há seis anos e havia sido curada do tumor na perna em 2019. Em 2023, ela descobriu um novo câncer.
Mesmo após o diagnóstico, ela continuou cantando até poucos meses antes de falecer. Além do Forró do Muído, ela foi vocalista das bandas Encosta Neu, Boa Toda, Capim com Mel e Kitara.
O velório de Vanessa Rios ocorre nesta segunda-feira, 27, às 16 horas, no Cemitério Memorial Guararapes, em Recife.
Quem foi Vanessa Rios?
Nascida em 1983, a cantora começou sua carreira profissional em Brasília, no ano de 2010, como vocalista da banda Encosta Neu.
Na audição para integrar o grupo, ela conheceu o ex-marido e pai de sua filha, o músico Luciano Rios. Em 2012, ela passou a ser vocalista da banda Boa Toda.
Dois anos depois, Vanessa ganhou projeção nacional ao vencer um concurso da Globo para nova vocalista da banda Kitara, também de Pernambuco. Em 2016, ela passou a fazer parte da banda Forró do Muído.
Na Capim com Mel, ela ficou por mais tempo. Só entrou na banda em 2020 e ficou durante cinco anos. No início de 2025, a cantora tinha dado início à carreira solo. A Capim com Mel seguiu sendo liderada por Natalya Dourado e Angelo Marcio.
Casada com um americano, Vanessa Rios tinha planos de expandir sua carreira para o território internacional. Em junho deste ano, ela chegou a fazer um show de São João na Flórida, Estados Unidos.