6° Festival Sérvulo Esmeraldo promove programação gratuita no Crato

6° Festival Sérvulo Esmeraldo promove programação gratuita no Crato6° Festival Sérvulo Esmeraldo realiza programação com residências artísticas, exposições, masterclasses, oficinas e vivências ambientais
A 6° edição do Festival Sérvulo Esmeraldo (FSE96) tem início nesta segunda-feira, 27. Com programação gratuita, o evento que homenageia o artista plástico segue até o dia 27 de novembro no Crato.
Entre as atividades, o festival oferece residências artísticas, exposições, masterclasses, oficinas, bate-papos on-line e vivências ambientais.
Leia mais|No aniversário de 96 anos de Sérvulo Esmeraldo, UFC restaura escultura
As oficinas serão ministradas pelas artistas plásticas Carmela Gross (SP) e Carla Chaim (SP); pelo pintor Rodrigo Andrade (SP) e pelo fotógrafo e produtor audiovisual Tibico Brasil (CE).
As ações do evento foram divididas entre as modalidades remota e presencial. As atividades à distância serão transmitidas no canal do festival no YouTube.
Já os eventos presenciais serão sediados na Galeria do Centro de Artes Reitora Maria Violeta Arraes de Alencar Gervaiseau (URCA) e no Centro Cultural do Araripe.
Leia mais
Oficinas, exposições e bate-papos
As atividades terão início com as oficinas “Cariris”, “Performar para desenhar para performar”; “Manchinhas do Cariri” e “Contar histórias com celular” nesta segunda-feira, 27, das 14h30min às 17h30min.
Em seguida, às 19h, acontece a abertura oficial do FSE96, com a inauguração da nova exposição da artista Carmela Gross, “Maria Bonita”, no Centro Cultural do Araripe (Estação da RFFSA).
Durante os 30 dias de programação, também acontecem as masterclasses e oficinas com os artistas residentes, que serão realizadas presencialmente, de 27 de outubro a 02 de novembro.
Com duração de 20 horas/aula, os cursos acontecerão no Centro de Artes Reitora Maria Violeta Arraes de Alencar Gervaiseau, da URCA, no Crato. Para receber certificado da URCA, os participantes selecionados deverão ter frequência de 80%.
Os bate-papos online, intitulados "Tecer o amanhã, hoje!", serão transmitidos no Canal do Youtube e contam com a participação de Brisa Cabral e Álamo Saraiva Feitosa; Gugu e Boni de Góis; Tiago Florêncio e Vanda Cariri; Carlos Tolovi e Laís Vertano.
O Instituto Cultural do Cariri receberá a exibição do curta-metragem “Mulher Barco”, do fotógrafo, professor e realizador audiovisual Tibico Brasil, sobre a escultura La Femme Bateau.
Já no dia 30 de outubro acontece o lançamento do livro sobre o artista Maciej Babinski, “Meu Vizinho Babinski”, do escritor Jurani Clementino, às 19h.
Enquanto no dia 02 de novembro, ocorre a abertura das exposições construídas nas oficinas realizadas. As exposições seguirão em cartaz até 27 de novembro no Centro Cultural do Araripe (Galeria da RFFSA).
6° Festival Sérvulo Esmeraldo
- Quando: até 27 de novembro
- Local: Centro de Artes Reitora Maria Violeta Arraes de Alencar Gervaiseau, da URCA (av.. Padre Cícero, 1348 - São Miguel) e Centro Cultural do Araripe (Largo da RFFSA, S/N - Centro, Crato)
- Gratuito
- Mais informações: Instagram