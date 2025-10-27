6° Festival Sérvulo Esmeraldo promove programação gratuita no Crato

Festival Sérvulo Esmeraldo inicia programação nesta segunda, 27, e segue até dia 27 de novembro / Crédito: Gentil Barreira/divulgação

A 6° edição do Festival Sérvulo Esmeraldo (FSE96) tem início nesta segunda-feira, 27. Com programação gratuita, o evento que homenageia o artista plástico segue até o dia 27 de novembro no Crato. Entre as atividades, o festival oferece residências artísticas, exposições, masterclasses, oficinas, bate-papos on-line e vivências ambientais.

As oficinas serão ministradas pelas artistas plásticas Carmela Gross (SP) e Carla Chaim (SP); pelo pintor Rodrigo Andrade (SP) e pelo fotógrafo e produtor audiovisual Tibico Brasil (CE). As ações do evento foram divididas entre as modalidades remota e presencial. As atividades à distância serão transmitidas no canal do festival no YouTube. Já os eventos presenciais serão sediados na Galeria do Centro de Artes Reitora Maria Violeta Arraes de Alencar Gervaiseau (URCA) e no Centro Cultural do Araripe.

Durante os 30 dias de programação, também acontecem as masterclasses e oficinas com os artistas residentes, que serão realizadas presencialmente, de 27 de outubro a 02 de novembro. Com duração de 20 horas/aula, os cursos acontecerão no Centro de Artes Reitora Maria Violeta Arraes de Alencar Gervaiseau, da URCA, no Crato. Para receber certificado da URCA, os participantes selecionados deverão ter frequência de 80%. Os bate-papos online, intitulados "Tecer o amanhã, hoje!", serão transmitidos no Canal do Youtube e contam com a participação de Brisa Cabral e Álamo Saraiva Feitosa; Gugu e Boni de Góis; Tiago Florêncio e Vanda Cariri; Carlos Tolovi e Laís Vertano.

O Instituto Cultural do Cariri receberá a exibição do curta-metragem “Mulher Barco”, do fotógrafo, professor e realizador audiovisual Tibico Brasil, sobre a escultura La Femme Bateau. Já no dia 30 de outubro acontece o lançamento do livro sobre o artista Maciej Babinski, “Meu Vizinho Babinski”, do escritor Jurani Clementino, às 19h. Enquanto no dia 02 de novembro, ocorre a abertura das exposições construídas nas oficinas realizadas. As exposições seguirão em cartaz até 27 de novembro no Centro Cultural do Araripe (Galeria da RFFSA).