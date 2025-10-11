Bienal de PE: livro de jornalista sobre gentileza é tema de bate-papo

Bienal de PE: livro de jornalista sobre gentileza é tema de bate-papoA jornalista Ana Márcia Diógenes participou de um bate-papo sobre o livro "De Esfulepante a Felicitante: Uma Questão de Gentileza" na Bienal do Livro de Pernambuco
O estande da Fundação Demócrito Rocha e do O POVO na Bienal Internacional do Livro de Pernambuco foi marcado por uma ação especial na tarde deste sábado, 11.
A jornalista e escritora Ana Márcia Diógenes participou de um bate-papo com o mestre em Literatura Wilton Cavalcante sobre o livro “De Esfulepante a Felicitante: Uma Questão de Gentileza”.
Lançada em 2017 pela Editora Dummar, a ficção apresenta a história de Patrícia. Ao ser desafiada por uma tarefa escolar, ela descobre ser possível mudar a si e aos que estão ao seu redor pela força da sua vontade.
A Bienal Internacional do Livro de Pernambuco segue até este domingo, 12, e conta com cobertura especial do O POVO.
Bienal de Pernambuco: gentileza como projeto de vida
Em meio às interações e descobertas, Patrícia inventa uma matemática de palavras para dar forma aos seus sentimentos. As mudanças que promove geram energia para mudar o preconceito contra a "esfulepante" segunda-feira.
Isso lhe deixa tão "felicitante" que fazer gentilezas passa a ser o seu projeto de vida, como destaca a sinopse.
Ao O POVO, a jornalista relembrou a criação da obra. Ela já desejava falar sobre gentileza em um trabalho direcionado à adolescência.
"Quando somos adolescentes, cada um na sua época, às vezes achamos que 'endurecer a alma no ralo' nos faz mais fortes e ser mais durões", afirma.
Ao desenvolver o trabalho, começou a se imaginar na "cabeça dos adolescentes da época", em um período no qual as hashtags estavam em alta.
O livro também faz homenagem a Beatriz Acioli, filha da escritora cearense Socorro Acioli. Segundo Ana Márcia, Socorro nomeou algumas das personagens de seus livros como Ana Márcia. Uma forma, então, de retribuir o carinho.
Bienal de Pernambuco: livro virou peça teatral
A obra foi lançada na Bienal do Livro do Ceará em 2017 e fez sucesso não só no evento, mas posteriormente em escolas que adotaram o livro em seus acervos. Ana Márcia relata que até uma peça teatral foi feita baseada no seu trabalho.
Outro caso emblemático foi quando reencontrou anos depois um leitor que havia tirado foto com a escritora.
Antes do bate-papo, Ana Márcia Diógenes deu autógrafos a jovens que visitaram o estande e que, ao conhecerem a autora, quiseram conversar sobre sua obra.
“Quando eu vi o título do livro eu sabia que era para mim. Gentileza é a minha cara!”, disse uma delas.
Bienal de Pernambuco: neologias e respeito às diferenças
Durante a conversa, Wilton Cavalcante mencionou aspectos que se destacam no livro de Ana Márcia Diógenes, como a criação de palavras (neologismos) e o respeito às diferenças.
Para a escritora, era importante trabalhar em sua obra a questão da gentileza, abordando características comuns à fase da adolescência quanto ao cuidado com o outro - e consigo. Além disso, a abordagem permite lidar com necessidades da escola.
“Pensar o coletivo para uma sala de aula é muito importante”, declarou a autora no bate-papo.