Mauricio de Sousa é meu pai e também o pai do Brasil, diz Mauro Sousa

Aos 90 anos de idade, completados nesta segunda-feira, 27, Mauricio de Sousa é pai de dez filhos e também de mais de 400 personagens, entre eles, uma garotinha que usa um vestidinho vermelho e que está sempre carregando um coelhinho de pelúcia: a Mônica, sua figura mais conhecida. Mas ele não parou por aí. Muitos brasileiros aprenderam a ler com suas historinhas e, por isso, carinhosamente, também costumam chamá-lo de pai.

“Ouço isso com muita frequência, de que ele é um pouco pai de todo mundo. As obras dele, os personagens que ele criou são como se fossem nossos melhores amigos, são a nossa família. Não tem preço realmente sentir todo esse afeto que todo mundo tem pelo meu pai. E, por isso, meu pai acaba sendo esse paizão. O meu Maurício, ele é o pai do Brasil. E eu não tenho ciúmes, tá, gente?”, brincou um de seus filhos, Mauro Sousa. A declaração de Mauro foi feita para uma plateia lotada que foi assistir a uma exibição especial da cinebiografia Mauricio de Sousa – O filme, apresentada na programação da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, na semana passada, na Cinemateca Brasileira, em São Paulo. No filme, Mauro Sousa interpreta o seu pai e conta a história de como ele começou a sua carreira de desenhista e quadrinista no país. A sessão especial – e emocionante – contou com a participação de Mauricio de Sousa, que embora não tenha dado qualquer declaração, foi muito aplaudido pelo público. A sessão também teve a presença de sua mãe, a artista e diretora-executiva da MSP Estúdios, Alice Takeda.

Em entrevista ao programa Caminhos da Reportagem, que vai ao ar nesta segunda-feira, 27, pela TV Brasil, Alice contou como conheceu Mauricio de Sousa e convive com ele há mais 50 anos. “Conviver com o Mauricio ensinou muita coisa. Uma delas é que todos somos iguais. Então, não tem diferença entre as pessoas, nem de cor, nem de raça, nem de status. Não tem diferença. Todos são iguais. Isso nós aprendemos com ele e ele sempre pede para ensinarmos isso para as crianças e para as novas gerações que vem aí”, disse. Segundo ela, Mauricio de Sousa buscou trazer para as suas revistas em quadrinhos toda essa pluralidade e diversidade humana, criando, por exemplo, personagens com deficiências.

“Quando um roteirista escreve uma história, um desenhista, um arte-finalista, um letrista, todos eles, quando escrevem histórias com crianças ou com pessoas com deficiência para passar essa mensagem, tudo isso vem de dentro e é desenhado com muito amor, com muito amor. Essa revista, com essas histórias, contém muito sentimento. Por isso que quando um leitor pega essa revista para ler encontra ali não só uma mensagem de amor, mas uma revista que contém sentimentos de muitas pessoas que trabalharam nela”. Simplicidade Embora seja considerado o “pai do Brasil”, Mauricio de Sousa é definido como uma pessoa simples. Essa é, inclusive, uma característica que ele buscou levar para seus personagens. Em entrevista concedida à TV Brasil em 2013, o autor explicou que ele mesmo foi a inspiração para suas primeiras histórias. “Eu falava do meu cachorrinho, da vida que eu tive quando era garoto. E colocava nos jornais, que era publicação de adulto”.

Diretor da cinebiografia sobre o desenhista, Pedro Vasconcelos reforçou que a simplicidade é uma das características que mais define o escritor na vida pessoal. “Mauricio de Sousa é um cara simples, humano, extremamente respeito e extremamente amoroso”, definiu. “Grandes seres humanos são assim. E a gente vai ver isso no filme. Essa simplicidade, humanidade e amorosidade que todos nós precisamos tanto, principalmente nos tempos em que vivemos, está presente no ser humano Maurício de Souza”, completou o diretor. Em entrevista de apresentação de seu novo filme na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, Pedro Vasconcelos destacou ainda que Mauricio continua uma eterna criança. “Até hoje, mora uma criança linda naquele coração”, afirmou .