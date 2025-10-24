Single inédito de Marília Mendonça é lançado 4 anos após sua morte

A "rainha da sofrência", Marília Mendonça foi a primeira cantora brasileira a bater 10 bilhões de streams no Spotify / Crédito: Reprodução/Instagram @rebanhomm

Quatro anos após a morte da cantora Marília Mendonça (1995-2021), um novo single chega às plataformas de áudio. A música “Segundo Amor da Sua Vida” foi lançada na noite desta quinta-feira, 23, com composição da própria cantora junto de Juliano Tchula, com quem já escreveu sucessos como "Amante Não Tem Lar" e "De Quem É a Culpa?" Preservado o sentimento da “sofrência” de Marília, a letra conta sobre um "amor não correspondido" e relembra o estilo que marcou a carreira da sertaneja.