Single inédito de Marília Mendonça é lançado 4 anos após sua morte

Single inédito de Marília Mendonça é lançado 4 anos após sua morteQuatro anos após a morte da cantora Marília Mendonça (1995-2021), um novo single chega às plataformas de áudio
Quatro anos após a morte da cantora Marília Mendonça (1995-2021), um novo single chega às plataformas de áudio. A música “Segundo Amor da Sua Vida” foi lançada na noite desta quinta-feira, 23, com composição da própria cantora junto de Juliano Tchula, com quem já escreveu sucessos como "Amante Não Tem Lar" e "De Quem É a Culpa?"
Preservado o sentimento da “sofrência” de Marília, a letra conta sobre um "amor não correspondido" e relembra o estilo que marcou a carreira da sertaneja.
INSTAGRAM | Confira noticias, críticas e outros conteúdos no @vidaearteopovo
A equipe de Marília compartilhou que a canção foi escrita e registrada em 2018, aos 23 anos da artista, porém o processo de produção musical foi realizado após sua morte, com os instrumentos inseridos à voz da cantora.
“Todo lançamento oficial de Marília preserva sua voz original, sem nenhuma utilização de inteligência artificial, nem nesse lançamento e em nenhum outro. O desejo de manter a essência da voz marcante e única de Marília Mendonça é algo inegociável e indiscutível”, afirmou a equipe em comunicado.
O single “Segundo Amor da Sua Vida” é o primeiro lançamento póstumo da cantora desde o álbum “Decretos Reais”, divulgado em 2023, que possui faixas gravadas durante a pandemia de covid-19.
O acidente que vitimou Marília Mendonça
A goiana Marília Mendonça faleceu aos 26 anos, em novembro de 2021, após um avião bimotor cair em um curso d’água na cidade de Piedade de Caratinga, no Vale do Rio Doce, oeste de Minas Gerais. A artista realizaria um show naquela noite.
(Texto de Taís Lustosa/Especial para O POVO)