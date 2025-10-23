Maracatus de Fortaleza se apresentam no fim de semana; veja agenda

Maracatu Leão de Ouro se apresenta neste sábado, 25, no XII Festival de Folclore Raízes do Meu Ceará. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) / Crédito: FERNANDA BARROS

Patrimônio imaterial de Fortaleza, o maracatu é uma das manifestações artísticas de maior importância do Estado. Destacando-se no Ciclo Carnavalesco, grupos de maracatu vão se apresentar neste fim de semana em diversos espaços na Capital. Nesta sexta-feira, 24, o momento tem início às 17 horas, com apresentação do Maracatu Rei Zumbi, no Cuca Barra do Ceará. No Centro de Eventos, no bairro Edson Queiroz, os grupos Maracatu Nação Pici, Maracatu Corte Imperial, Maracatu Rei de Paus e Maracatu Vozes da África se apresentarão a partir das 18 horas.

Leia também | Nova geração do maracatu demonstra fervor na renovação da prática cultural No mesmo horário, agora no bairro Demócrito Rocha, o Maracatu Nação Fortaleza e o Maracatu Nação Baobab animam a praça da Estação do Metrô Juscelino Kubitschek. O sábado, 25, terá apresentações do Maracatu Leão de Ouro e Maracatu Axé Oxossi, novamente no Demócrito Rocha, às 18 horas. Já a Praça Frei Galvão, no Jardim América, recebe o Maracatu Nação Palmares, também às 18 horas. Encerrando a programação especial, o domingo, 26, às 18 horas, tem apresentação do Maracatu Az de Ouro e Maracatu Obalomí, na praça da Estação do Metrô Juscelino Kubitschek, no Demócrito Rocha.