Maracatus de Fortaleza se apresentam no fim de semana; veja agenda

Maracatus de Fortaleza se apresentam no fim de semana; veja agendaNos bairros Edson Queiroz, Barra do Ceará, Demócrito Rocha e Jardim América, grupos de maracatu fazem apresentação gratuita
Patrimônio imaterial de Fortaleza, o maracatu é uma das manifestações artísticas de maior importância do Estado. Destacando-se no Ciclo Carnavalesco, grupos de maracatu vão se apresentar neste fim de semana em diversos espaços na Capital.
Nesta sexta-feira, 24, o momento tem início às 17 horas, com apresentação do Maracatu Rei Zumbi, no Cuca Barra do Ceará. No Centro de Eventos, no bairro Edson Queiroz, os grupos Maracatu Nação Pici, Maracatu Corte Imperial, Maracatu Rei de Paus e Maracatu Vozes da África se apresentarão a partir das 18 horas.
No mesmo horário, agora no bairro Demócrito Rocha, o Maracatu Nação Fortaleza e o Maracatu Nação Baobab animam a praça da Estação do Metrô Juscelino Kubitschek.
O sábado, 25, terá apresentações do Maracatu Leão de Ouro e Maracatu Axé Oxossi, novamente no Demócrito Rocha, às 18 horas. Já a Praça Frei Galvão, no Jardim América, recebe o Maracatu Nação Palmares, também às 18 horas.
Encerrando a programação especial, o domingo, 26, às 18 horas, tem apresentação do Maracatu Az de Ouro e Maracatu Obalomí, na praça da Estação do Metrô Juscelino Kubitschek, no Demócrito Rocha.
Confira agenda de apresentações de Maracatu em Fortaleza:
Sexta-feira, 24
- 17 horas: Maracatu Rei Zumbi
- Onde: Cuca Barra (avenida Presidente Castelo Branco, 6417 - Barra do Ceará)
- 18 horas: Maracatu Nação Pici, Maracatu Corte Imperial, Maracatu Rei de Paus e Maracatu Vozes da África
- Onde: Conferência da Cidade - Centro de Eventos do Ceará (avenida Washington Soares, 999 - Edson Queiroz)
- 18 horas: Maracatu Nação Fortaleza e Maracatu Nação Baobab
- Onde: XII Festival de Folclore Raízes do Meu Ceará (Praça da Estação do Metrô Juscelino Kubitschek, s/n - Demócrito Rocha)
Sábado, 25
- 18 horas: Maracatu Leão de Ouro e Maracatu Axé Oxossi
- Onde: XII Festival de Folclore Raízes do Meu Ceará (Praça da Estação do Metrô Juscelino Kubitschek, s/n - Demócrito Rocha)
- 18 horas: Maracatu Nação Palmares
- Onde: Praça Frei Galvão (rua Delmiro de Farias, s/n - Jardim América)
Domingo, 26
- 18 horas: Maracatu Az de Ouro e Maracatu Obalomí
- Onde: XII Festival de Folclore Raízes do Meu Ceará (Praça da Estação do Metrô Juscelino Kubitschek, s/n - Demócrito Rocha)