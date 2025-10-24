TBT WS troca horário do show devido a jogo Fortaleza x Flamengo

TBT WS troca horário do show devido a jogo Fortaleza x FlamengoShow promovido por Wesley Safadão, TBT WS sofre alteração de horário para não coincidir com jogo de Fortaleza e Flamengo na Arena Castelão; confira novos detalhes:
A Arena Castelão recebe neste sábado, 25, dois grandes eventos: uma partida entre Fortaleza e Flamengo pelo Brasileirão e a terceira edição do show TBT WS, promovido pelo cantor Wesley Safadão e com apresentações de Leonardo, Walkyria Santos e da banda Seu Desejo.
Os dois eventos estavam marcados para o horário, na faixa das 19 horas, mas sofreram intervenção do Ministério Público do Ceará (MPCe).
Relacionado | TBT WS volta a Fortaleza com shows de Wesley Safadão, Leonardo e mais atrações
TBT WS: evento de Wesley Safadão tem mudança de horário
A orientação veio por meio do Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor (Nudetor): “O horário de início de um show musical que ocorrerá neste sábado (25/10) no estacionamento da Arena Castelão foi alterado das 20h para as 22h. A medida leva em conta a partida entre Fortaleza e Flamengo pela Série A do Campeonato Brasileiro, prevista para iniciar às 19h30 no mesmo local, e busca a segurança do público que irá aos dois eventos”.
O mesmo ofício, que foi enviado na última terça-feira, 21, exige que a segurança nos arredores da Arena Castelão seja reforçada com "policiamento rigoroso". “Inclusive quanto ao bloqueio dos portões destinados ao show até o efetivo término da partida”, diz.
Leia também | Palpite Fortaleza x Flamengo - Brasileirão Série A - 25/10/2025
Saída e entrada de veículos
“Ficou acordado em reunião com o Ministério Público que a saída de veículos de torcedores do estacionamento coberto do estádio deverá ocorrer exclusivamente pela Portaria 1, com acesso pela Avenida Paulino Rocha, sendo a Portaria 2 destinada exclusivamente ao acesso de pedestres e ao início das operações do show”, detalha o documento.
Até esta sexta-feira, 24, o público da partida Fortaleza X Flamengo já estava em 26.945 mil ingressos vendidos, sendo 18.449 da torcida de casa e 8.496 do time visitante. Já o TBT WS, está no último lote de entradas disponíveis e passa de 95% dos tickets vendidos na área Lounge.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente