TBT WS troca horário do show devido a jogo Fortaleza x Flamengo

TBT WS troca horário do show por causa de jogo Fortaleza x Flamengo / Crédito: Reprodução/Instagram @wesleysafadao

A Arena Castelão recebe neste sábado, 25, dois grandes eventos: uma partida entre Fortaleza e Flamengo pelo Brasileirão e a terceira edição do show TBT WS, promovido pelo cantor Wesley Safadão e com apresentações de Leonardo, Walkyria Santos e da banda Seu Desejo. Os dois eventos estavam marcados para o horário, na faixa das 19 horas, mas sofreram intervenção do Ministério Público do Ceará (MPCe).

A orientação veio por meio do Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor (Nudetor): "O horário de início de um show musical que ocorrerá neste sábado (25/10) no estacionamento da Arena Castelão foi alterado das 20h para as 22h. A medida leva em conta a partida entre Fortaleza e Flamengo pela Série A do Campeonato Brasileiro, prevista para iniciar às 19h30 no mesmo local, e busca a segurança do público que irá aos dois eventos". O mesmo ofício, que foi enviado na última terça-feira, 21, exige que a segurança nos arredores da Arena Castelão seja reforçada com "policiamento rigoroso". "Inclusive quanto ao bloqueio dos portões destinados ao show até o efetivo término da partida", diz.