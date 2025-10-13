Josyara e Martins apresentam novo show na Caixa Cultural Fortaleza"Deu Match" traz composições autorais, releituras e encontros com cantores locais nos finais de semana de outubro
A cantora e compositora baiana Josyara e o cantor e compositor pernambucano Martins apresentam em Fortaleza o show inédito “Deu Match”, nos dias 17, 18 e 19, e 24, 25 e 26, no espaço da Caixa Cultural.
O espetáculo propõe um encontro musical marcado por ancestralidade e criatividade, reunindo composições autorais, releituras de clássicos e colaborações inéditas.
Com direção artística de André Brasileiro e direção musical assinada por Josyara e Martins, o show já passou pelo Rio de Janeiro, Brasília e Curitiba.
O repertório inclui músicas de Cátia de França, Carlinhos Brown, Chico César, Geraldo Azevedo e Trio Nordestino, além de composições próprias dos artistas, incluindo a canção “Deu Match”, que dá nome ao projeto.
Conheça os artistas Josyara e Martins
Josyara, natural de Juazeiro (BA), é cantora, compositora, instrumentista e produtora musical. Seu trabalho é marcado por um violão percussivo e letras que refletem o cotidiano com sensibilidade.
Lançou os álbuns “Mansa Fúria” (2018), “ÀdeusdarÁ” (2022) e “AVIA” (2025), além do EP “Mandinga Multiplicação”. Já se apresentou em festivais como Coala, Rec Beat, Primavera Sound e MADA e recebeu o prêmio WME como Revelação.
Martins, de Recife (PE), é cantor e compositor. Reconhecido pela voz doce e presença marcante, teve músicas gravadas por Ney Matogrosso, Simone, Daniela Mercury e Margareth Menezes. Lançou os álbuns “Martins” (2019) e “Interessante” e “Obsceno” (2023).
Além das apresentações, o projeto promove bate-papos com o público e encontros com cantores locais, com foco na troca de experiências e no fortalecimento da cena musical brasileira.
'Deu Match' com Josyara & Martins
- Quando: sexta, 17, e sábado, 18, às 19 horas; domingo, 19, às 18 horas; sexta, 24, e sábado, 25, às 19 horas; domingo, 26, às 18 horas
- Quanto: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada)
- Vendas: Bilheteria Cultural e bilheteria da Caixa Cultural Fortaleza
- Mais Informações: Instagram @caixaculturalfortaleza