Vencedor de edital, Getúlio Abelha deve lançar novo álbum em 2026

Vencedor de edital, Getúlio Abelha deve lançar novo álbum em 2026O piauiense Getúlio Abelha foi um dos 20 contemplados pelo Edital Natura Musical 25|26. Nomes como Luedji Luna, Alaíde Costa e Lamparina também estão entre os que irão receber o patrocínio
Foi divulgado nesta quarta-feira, 22, os 20 projetos selecionados para o Edital Natura Musical 25/26, que contou com cerca de 3 mil artistas inscritos.
Até o final de 2026, a plataforma patrocinará artistas e coletivos que representam diversas regiões do País e múltiplas sonoridades, como samba, bossa nova, reggae, brega, pop, R&B, soul, carimbó, MPB, coco e maracatu.
Entre os contemplados está o piauiense Getúlio Abelha, que entra em estúdio para gravar seu terceiro disco, focado em dar visibilidade à produção cultural da região Meio-Norte do Brasil, incluindo seu estado natal.
O último trabalho de estúdio do artista foi “Autópsia”, lançado em duas partes, em fevereiro de 2025. Nele, o cantor aborda temas como a vida noturna, a solidão e a melancolia, envoltos em arranjos do emocore, funk e da música eletrônica.
O 3º disco do autor deve chegar às plataformas cinco anos após "Marmota" (2021), álbum de estreia de Getúlio, que é reconhecido pela fusão de forró eletrônico com brega e calypso.
Com poucos detalhes sobre o projeto ainda, o impulsionamento do Natura Musical prevê a gravação de um novo álbum, edição em vinil, um clipe e cinco shows.
Entre os demais selecionados, o projeto prevê um álbum e turnê para o grupo mineiro Lamparina, um álbum e dois shows para a carioca Alaíde Costa, e uma turnê nacional dos álbuns “Um Mar Pra Cada Um” e “Antes Que a Terra Acabe”, da baiana Luedji Luna.
Edital Natura Musical viabiliza homenagem póstuma a Hermeto Pascoal
Nos destaques desta edição, está também a realização do Projeto Hermeto Pascoal e Orquestra Tom Jobim.
A iniciativa presta uma homenagem a Hermeto Pascoal, falecido em setembro de 2025, e prevê a gravação da reconhecida "Sinfonia em Quadrinhos" de Hermeto Pascoal, em parceria com a Orquestra Jovem Tom Jobim, além do concerto de lançamento, a ser realizado em São Paulo.