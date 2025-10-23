Vencedor de edital, Getúlio Abelha deve lançar novo álbum em 2026

O piauiense Getúlio Abelha foi um dos 20 artistas contemplados pelo Edital Natura Musical, e deverá lançar um novo álbum em 2026 / Crédito: Luan Martins/Divulgação

Foi divulgado nesta quarta-feira, 22, os 20 projetos selecionados para o Edital Natura Musical 25/26, que contou com cerca de 3 mil artistas inscritos. Até o final de 2026, a plataforma patrocinará artistas e coletivos que representam diversas regiões do País e múltiplas sonoridades, como samba, bossa nova, reggae, brega, pop, R&B, soul, carimbó, MPB, coco e maracatu.

Entre os contemplados está o piauiense Getúlio Abelha, que entra em estúdio para gravar seu terceiro disco, focado em dar visibilidade à produção cultural da região Meio-Norte do Brasil, incluindo seu estado natal. O último trabalho de estúdio do artista foi “Autópsia”, lançado em duas partes, em fevereiro de 2025. Nele, o cantor aborda temas como a vida noturna, a solidão e a melancolia, envoltos em arranjos do emocore, funk e da música eletrônica. O 3º disco do autor deve chegar às plataformas cinco anos após "Marmota" (2021), álbum de estreia de Getúlio, que é reconhecido pela fusão de forró eletrônico com brega e calypso. Com poucos detalhes sobre o projeto ainda, o impulsionamento do Natura Musical prevê a gravação de um novo álbum, edição em vinil, um clipe e cinco shows.