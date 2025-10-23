Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vencedor de edital, Getúlio Abelha deve lançar novo álbum em 2026

O piauiense Getúlio Abelha foi um dos 20 contemplados pelo Edital Natura Musical 25|26. Nomes como Luedji Luna, Alaíde Costa e Lamparina também estão entre os que irão receber o patrocínio
Foi divulgado nesta quarta-feira, 22, os 20 projetos selecionados para o Edital Natura Musical 25/26, que contou com cerca de 3 mil artistas inscritos.

Até o final de 2026, a plataforma patrocinará artistas e coletivos que representam diversas regiões do País e múltiplas sonoridades, como samba, bossa nova, reggae, brega, pop, R&B, soul, carimbó, MPB, coco e maracatu.

Entre os contemplados está o piauiense Getúlio Abelha, que entra em estúdio para gravar seu terceiro disco, focado em dar visibilidade à produção cultural da região Meio-Norte do Brasil, incluindo seu estado natal.

O último trabalho de estúdio do artista foi “Autópsia”, lançado em duas partes, em fevereiro de 2025. Nele, o cantor aborda temas como a vida noturna, a solidão e a melancolia, envoltos em arranjos do emocore, funk e da música eletrônica.

O 3º disco do autor deve chegar às plataformas cinco anos após "Marmota" (2021), álbum de estreia de Getúlio, que é reconhecido pela fusão de forró eletrônico com brega e calypso.

Com poucos detalhes sobre o projeto ainda, o impulsionamento do Natura Musical prevê a gravação de um novo álbum, edição em vinil, um clipe e cinco shows.

Entre os demais selecionados, o projeto prevê um álbum e turnê para o grupo mineiro Lamparina, um álbum e dois shows para a carioca Alaíde Costa, e uma turnê nacional dos álbuns “Um Mar Pra Cada Um” e “Antes Que a Terra Acabe”, da baiana Luedji Luna.

Edital Natura Musical viabiliza homenagem póstuma a Hermeto Pascoal

Nos destaques desta edição, está também a realização do Projeto Hermeto Pascoal e Orquestra Tom Jobim.

A iniciativa presta uma homenagem a Hermeto Pascoal, falecido em setembro de 2025, e prevê a gravação da reconhecida "Sinfonia em Quadrinhos" de Hermeto Pascoal, em parceria com a Orquestra Jovem Tom Jobim, além do concerto de lançamento, a ser realizado em São Paulo.

