Getúlio Abelha apresenta show de novo EP em Recife: 'Evolução'

“Acho que em algum momento vai rolar, mas é um show que tem que acontecer no lugar certo e na hora certa. Não dá também para ficar se metendo em qualquer inferninho, mas com certeza vai rolar e vai ser tudo”, disse o cantor.

O piauiense apresentou o novo projeto no domingo, 3, em show no RecBeat, festival alternativo realizado durante o Carnaval do Recife. O repertório contou com músicas do álbum “Marmota” (2021) e todas as composições presentes no novo trabalho.

Confira 'Freak', nova música de Getúlio Abelha:

“Todas elas (músicas) têm um número completamente diferente do que era ano passado, acho que as coreografias do balé estão mais elaboradas e o show é muito mais teatral e cênico do que antes também. Considero até uma evolução do que era antes”, ponderou em entrevista ao O POVO nos bastidores.

“Autópsia” tem cinco canções: “Freak”, “Toda Semana”, “Engulo ou Cuspo”, “Armação” e “Zezo”. A sonoridade mistura ritmos como forró, funk e brega, em influência que une a influência de gêneros musicais do Nordeste.