Edital Natura Musical 2021: Inscrições vão até 28 de setembro

Parceria de Lady Gaga com Pabllo Vittar, primeiro EP de Juliette e o comeback do grupo ABBA são apenas algumas das novidades dos lançamentos musicais deste fim de semana. O Vida&Arte preparou uma seleção com 13 faixas que são as principais novidades desta sexta-feira. Confira abaixo os lançamentos:

1. Lady Gaga e Pabllo Vittar - Fun Tonight



A Mother Monster entregou tudo com o álbum de remixes da era "Chromatica". O novo projeto "Dawn of Chromatica" conta com a participação de Ariana Grande, BLACKPINK, Elton John e uma das parcerias mais esperadas pelos brasileiros é "Fun Tonight", com a drag queen Pabllo Vittar.

Clique aqui para ouvir "Fun Tonight" no YouTube

2. Juliette - EP de estreia



Após diversas participações em lives, com Gilberto Gil, Xand Avião, Elba Ramalho e Alceu Valença, Juliette lançou seu primeiro EP. Ao todo, são 6 faixas: “Bença”, “Diferença Mara”, “Doce”, “Sei lá”, “Benzim” e “Vixe que gostoso”. A cantora bateu o recorde de pré-saves do Spotify Brasil (222 mil), que antes havia sido batido por Luisa Sonza com o álbum "Doce 22".

Clique aqui para ouvir o EP completo no Spotify

3. Drake - Certified Lover Boy

O novo álbum de Drake está no ar! O projeto inclui participações com Jay-Z, Young Thug, Future, 21 Savage, Lil Baby, Giveon e Ty Dola $ign. O disco inclui 21 faixas, como “Champagne Poetry”, “Girls Want Girls”, “In The Bible”, “Love All” e “Fair Trade”.

Clique aqui para ouvir o álbum completo no Spotify

4. Little Mix - Love (Sweet Love)

A girlband que agora é composta por Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock e Jade Thirlwall lançou a música "Love (Sweet Love)", que faz parte do novo álbum do grupo "Between Us", com previsão de lançamento para novembro deste ano.

Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

5. ABBA - I Still Have Faith In You

Formado por por Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson, e Anni-Frid Lyngstad, o grupo ABBA surgiu na década de 1970 e permaneceu junto até 1982. Porém, recentemente foi anunciada a volta do quarteto e as primeiras músicas do comeback já foram liberadas: "I Still Have Faith In You" e "Don't Shut Me Down". O álbum completo, "Voyage", será lançado no dia 5 de novembro.

Clique aqui para ouvir "I Still Have Faith In You"

Clique aqui para ouvir "Don't Shut Me Down"

6. Imagine Dragons - Mercury Act 1

Com 13 músicas, a banda Imagine Dragons lançou seu novo álbum "Mercury - Act 1", incluindo as faixas já lançadas "Wrecked” e “Follow You”. O vocalista Dan Reynolds disse que esse é o seu álbum favorito. “Eu tentei cantar um pouco no meu carro e me veio uma avalanche de memórias dos shows com vocês. Terminei chorando sozinho no carro, mas me senti cercado por milhões de pessoas ao redor do mundo”, twittou.

Clique aqui para ouvir o álbum completo no Spotify

7. Gaby Amarantos - Purakê

Dez anos após o lançamento do álbum "Treme", Gaby Amarantos lança seu segundo álbum de estúdio "Purakê". Em 13 faixas, o trabalho promete surpreender o público, incluindo músicas românticas, momentos de reflexão e faixas mais dançantes. "Vai ser uma mistura de sonoridades de uma Amazônia do futuro, tenho certeza de que o público irá amar”, afirma Gaby, em entrevista ao O POVO, que será a capa do jornal impresso deste sábado (04/09).

Clique aqui para ouvir o álbum completo no Spotify

8. Camila Cabello - Million To One

Protagonista do filme "Cinderela" do Amazon Prime Video, Camila Cabello lança a música "Million To One", que faz parte da trilha sonora do longa. O clipe conta com algumas cenas do filme, que apresenta uma versão adaptada do conto de fadas, onde Cinderela tem outros sonhos que até então não incluem casamento.

Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

9. Nave Mãe - Cósmico

O trio de indie pop Nave Mãe está de volta com um novo single. Depois de "Distorção", que atingiu mais 7 mil plays no Spotify, Manolo Bittencourt, Vittorio Fassano e Victor Hugo Fonseca apresentam "Cósmico". Dançante, climática e nostálgica, a faixa traz referências do synth pop dos anos 1980 e conexões com sonoridades contemporâneas. Formado em Petrópolis (RJ), o trio Nave Mãe lança um novo single um novo single em novembro, antecipando o disco previsto chegar às plataformas digitais no mês seguinte.

Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

10. MC Kevin O Chris, Dulce María - Ela Tá Movimentando

Sucesso no TikTok, o hit "Tipo Gin" do MC Kevin O Chris ganhou uma nova versão com a ex-RBD Dulce María. Na parceria, a música ganhou um novo título, "Ela Tá Movimentando", já que o público passou a conhecer mais a faixa pelo refrão.

Clique aqui para ouvir no Spotify

11. Luiza Possi - Esperando a Hora

A cantora Luiza Possi lançou o single “Esperando a Hora”, canção de Sérgio Brito. A música fala sobre o momento que estamos vivendo com a pandemia do Coronavírus, sobre perder e ganhar vidas, esse ir e vir. Luiza perdeu o pai recentemente, Líber Gadelha, vítima de Covid. Ela está na reta final da gestação do seu segundo filho, Matteo. A cantora já é mãe de Lucca, ambos do casamento com o diretor de TV Cris Gomes.

Clique aqui para ouvir no YouTube

12. Tokischa e Rosalía - Linda

Com muitas cores e dança, Tokischa e Rosalía liberaram o clipe de "Linda". Tokischa é da República Dominicana e Rosalía da Espanha. Ambas são um sucesso da música latina. “Para mim, é uma grande inspiração, Rosalía é uma mulher muito disciplinada, trabalhadora e um amor de pessoa, é como um anjo. Agradeço muito esta oportunidade, de aprender e crescer”, disse Tokischa em nota divulgada para a imprensa.

Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

13. Vitão - Se Você Tiver Eu Tô

Após lançar "Takafaya", Vitão já está pronto para a próxima música. "Se Você Tiver Eu Tô" é o novo single do cantor e traz sentimentos mais românticos, com a estética do clipe semelhante ao lançamento anterior, dirigido por Cauê Tarnowski.

Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

14. Lu Dantas - Celeste

Na canção, Lu Dantas fala sobre afeto e saudade e conta com a produção de Lucas Vasconcellos, compositor e cantor, integrante da formação atual da Legião Urbana. A música traz a suavidade da voz da artista misturada aos arranjos feitos por Vasconcellos, que comanda o piano, o violão, o baixo e o trompete, além da participação do músico Paulo Emmery, ex-Beach Combers, na bateria e no piano Fender Rhodes. A mixagem e masterização foi de Emygdio Costa.

Clique aqui para ouvir no YouTube

