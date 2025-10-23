Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Nordestinos pelo Mundo, de Léo Paiva, entrevista Wagner Moura

Depois de ganhar repercussão nacional com o episódio no Festival de Cannes, o comunicador Léo Paiva falou sobre a entrevista com Wagner Moura, que vai ao ar nesta quinta-feira, 23
Após uma série de contratempos, vai ao ar nesta quinta-feira, 23, uma entrevista com o ator Wagner Moura, no canal Nordestinos pelo Mundo.

O canal, criado pelo comunicador Léo Paiva, ganhou repercussão nacional em maio de 2025, ao compartilhar um episódio de furto ocorrido durante o Festival de Cinema de Cannes, na França.

Na ocasião, Leonardo Paiva tinha uma entrevista marcada com Wagner Moura, que recebeu o prêmio de Melhor Ator no Festival de Cannes de 2025, pelo longa “O Agente Secreto”.

Mas, enquanto cobria o evento, Léo e sua equipe tiveram o vidro do carro quebrado, perdendo todo o equipamento que haviam conquistado ao longo de anos de trabalho.

"Nós tivemos todos os nossos equipamentos roubados. Tudo o que a gente construiu a vida inteira. Levaram minhas três câmeras, meu MacBook, meus HDs, a mesa de podcast, os microfones, os cases, mochila", disse Léo, à época, em um vídeo publicado nas redes sociais.

Naquele momento, ele ressaltou a postura acolhedora do ator Wagner Moura, que chegou a se encontrar com Léo depois do ocorrido, mesmo sem condições de gravar o programa.

"Estava saindo da première de 'O Agente Secreto' e indo fazer a entrevista do Wagner, que não aconteceu porque não consegui. Quando comecei a falar com ele, comecei a chorar. Wagner é um cara muito massa, me acalmou. Eu tô muito triste, muito chateado com isso", relatou Léo na época do ocorrido.

Depois do incidente, o comunicador deu início a uma campanha nas redes sociais para angariar fundos e repor seu prejuízo. Segundo relatou, por meio de uma vaquinha online, a equipe do videocast conseguiu arrecadar R$ 92,7 mil, em comparação ao prejuízo estimado em R$ 100 mil.

Em conversa com o Vida&Arte, nesta quarta-feira, 22, Léo agradeceu o apoio da comunidade e ressaltou a rede de apoio que foi criada desde o início do canal, em 2021.

“As validações desses quase quatro anos de canal nunca foram uma entrevista específica ou sonhada, mas sim a conquista dessa galera que vibra com o crescimento de um projeto que mostra ao Brasil que os nove estados nordestinos não são coadjuvantes, e sim protagonistas. A importância da nossa comunidade é 100% de tudo. Sem eles, a gente já teria parado há muito tempo, antes mesmo do que aconteceu em Cannes”, ressaltou.

Neste mês, o canal conseguiu realizar a entrevista com o ator Wagner Moura, em uma conversa que aconteceu em um teatro em Salvador, durante a passagem de Moura pela cidade, com a exibição de sua nova peça.

Sobre enfim ter concretizado a entrevista com o ator, apesar de alguns meses de atraso, Léo enfatizou a personalidade do soteropolitano, que, segundo ele, “não esquece de onde veio”.

“O Wagner entende a importância de personalidades como ele apoiarem iniciativas dos estados nordestinos, e não apenas do eixo RJ/SP. E não como um favor, mas como uma atitude que deve ser constante: devolver o sucesso às origens, para que outras pessoas do lugar de onde ele veio também possam crescer tanto quanto ele um dia. Esse, para mim, é o verdadeiro papel de uma grande personalidade, não esquecer os seus”, explicou.

Em relação ao conteúdo, que irá ao ar no YouTube, às 20 horas desta quinta-feira, 23, Léo disse que o público pode esperar uma entrevista alto-astral e dedicada.

A conversa atravessou diversos momentos da carreira do ator, incluindo curiosidades de bastidores de seus filmes, a peça em cartaz na capital baiana e as expectativas em relação a “O Agente Secreto”, desde o prêmio de Cannes até as chances de uma indicação ao Oscar.

“Dei o meu melhor e procurei fazer perguntas interessantes e curiosas sobre a trajetória dele. Para mim, pessoalmente, foi um grande momento realizado", pontuou.

Saiba mais sobre o canal Os Nordestinos pelo Mundo

Criado em 2021 pelo comunicador, produtor de vídeo e apresentador Leonardo Paiva, o canal Os Nordestinos pelo Mundo tem como foco contar e exaltar a cultura, as pessoas e as histórias do Nordeste.

Natural do Rio de Janeiro, o youtuber se identifica como “cearoca”, uma mistura de cearense com carioca.

O projeto já soma mais de 425 entrevistas e cerca de 65 milhões de visualizações no canal, e tem em seu catálogo de convidados nomes como Xand Avião, Daniela Mercury, Max Peterson e Lázaro Ramos.

"Nordestinos pelo mundo - Wagner Moura"

