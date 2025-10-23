Nordestinos pelo Mundo, de Léo Paiva, entrevista Wagner Moura

Na 1ª imagem, Wagner Moura e Léo Paiva em Cannes, após o furto ocorrido durante o festival. Na 2ª imagem, os dois aparecem juntos após a entrevista realizada em Salvador / Crédito: Foto 1: Anna Muradás/Divulgação; Foto 2: Instagram/Reprodução

Após uma série de contratempos, vai ao ar nesta quinta-feira, 23, uma entrevista com o ator Wagner Moura, no canal Nordestinos pelo Mundo. O canal, criado pelo comunicador Léo Paiva, ganhou repercussão nacional em maio de 2025, ao compartilhar um episódio de furto ocorrido durante o Festival de Cinema de Cannes, na França.

Na ocasião, Leonardo Paiva tinha uma entrevista marcada com Wagner Moura, que recebeu o prêmio de Melhor Ator no Festival de Cannes de 2025, pelo longa “O Agente Secreto”. Mas, enquanto cobria o evento, Léo e sua equipe tiveram o vidro do carro quebrado, perdendo todo o equipamento que haviam conquistado ao longo de anos de trabalho. "Nós tivemos todos os nossos equipamentos roubados. Tudo o que a gente construiu a vida inteira. Levaram minhas três câmeras, meu MacBook, meus HDs, a mesa de podcast, os microfones, os cases, mochila", disse Léo, à época, em um vídeo publicado nas redes sociais. Naquele momento, ele ressaltou a postura acolhedora do ator Wagner Moura, que chegou a se encontrar com Léo depois do ocorrido, mesmo sem condições de gravar o programa.

"Estava saindo da première de 'O Agente Secreto' e indo fazer a entrevista do Wagner, que não aconteceu porque não consegui. Quando comecei a falar com ele, comecei a chorar. Wagner é um cara muito massa, me acalmou. Eu tô muito triste, muito chateado com isso", relatou Léo na época do ocorrido. Depois do incidente, o comunicador deu início a uma campanha nas redes sociais para angariar fundos e repor seu prejuízo. Segundo relatou, por meio de uma vaquinha online, a equipe do videocast conseguiu arrecadar R$ 92,7 mil, em comparação ao prejuízo estimado em R$ 100 mil. Em conversa com o Vida&Arte, nesta quarta-feira, 22, Léo agradeceu o apoio da comunidade e ressaltou a rede de apoio que foi criada desde o início do canal, em 2021.

“As validações desses quase quatro anos de canal nunca foram uma entrevista específica ou sonhada, mas sim a conquista dessa galera que vibra com o crescimento de um projeto que mostra ao Brasil que os nove estados nordestinos não são coadjuvantes, e sim protagonistas. A importância da nossa comunidade é 100% de tudo. Sem eles, a gente já teria parado há muito tempo, antes mesmo do que aconteceu em Cannes”, ressaltou. Neste mês, o canal conseguiu realizar a entrevista com o ator Wagner Moura, em uma conversa que aconteceu em um teatro em Salvador, durante a passagem de Moura pela cidade, com a exibição de sua nova peça. Sobre enfim ter concretizado a entrevista com o ator, apesar de alguns meses de atraso, Léo enfatizou a personalidade do soteropolitano, que, segundo ele, “não esquece de onde veio”.