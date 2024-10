'Nordeste é poesia': entenda história por trás do Dia do Nordestino

No dia 8 de outubro é comemorado o Dia do Nordestino; entenda qual origem da data e veja algumas poesias sobre a região

Sobre a data, o professor especialista em história do Brasil, Fernando Costa, explica que, apesar da data ser uma lembrança ao Patativa do Assaré, é uma homenagem também aos demais artistas .

O Dia do Nordestino é celebrado em 8 de outubro e tem como objetivo celebrar a rica cultura , as tradições e a contribuição do povo nordestino para o Brasil.

A data do Dia do Nordeste, apesar muitas vezes confundida com o centenário de Patativa do Assaré, poeta cearense famoso por sua oralidade, não foi criada em homenagem a ele.

“Catulo, nascido em 8 de outubro de 1863, é um ícone da cultura regional, especialmente pela sua contribuição no século XIX. A data da vida dele é justamente o 8 de outubro, se não me falhe a memória”, disse Fernando.

O Nordeste é uma região vasta e extremamente rica em termos culturais e históricos. Muitos dos grandes pensadores do Brasil têm suas raízes no Nordeste. Entre eles, Câmara Cascudo, considerado um dos pais da culinária brasileira, e Clarice Lispector, uma das maiores escritoras do país.

A literatura também se destaca na região, com grandes autores como Jorge Amado e Clarice Lispector. “Assim, a escolha de Catulo da Paixão Cearense serve também para representar e homenagear todos os demais ícones culturais e literários do Nordeste”.

O Nordeste é uma referência em gêneros musicais como o forró e o frevo, além de ser um polo de variações culturais, como as festividades do carnaval.

Portanto, a literatura, a culinária e as festas regionais, como as festividades de São João, “têm uma importância marcante. A integração com os povos indígenas gerou uma rica tradição alimentar, incorporando ingredientes como a tapioca e o milho”, explica o especialista.

Essa mistura de culturas resultou em traços únicos, como o sotaque nordestino e a musicalidade característica, exemplificada pela transformação do acordeão francês no xaxado e no forró, ritmos que se tornaram símbolos da cultura nordestina.

“O Nordeste é um verdadeiro mosaico cultural, com influências nativas, africanas, europeias, indígenas e até mesmo asiáticas. Gilberto Freyre, em seu livro “China Tropical”, explora a influência da cultura chinesa na arquitetura e no jeito de falar da região, que também absorveu elementos da cultura africana e indiana.”

A cultura nordestina é uma das mais ricas e diversificadas do Brasil. Ela engloba várias manifestações artísticas, como a literatura de cordel, o forró, o xaxado, o baião, o frevo, e o maracatu.

Também se destacam a gastronomia, com pratos típicos como o baião de dois, acarajé, carne de sol, sarapatel e o bolo de rolo. Sem falar na poesia. Ah, a poesia nordestina. Leia abaixo algumas delas:

Dia do Nordeste em 8 de outubro: poesias sobre a região

Bráulio Bessa

Ser Nordestino

Sou o gibão do vaqueiro, sou cuscuz sou rapadura

Sou vida difícil e dura

Sou nordeste brasileiro

Sou cantador violeiro, sou alegria ao chover

Sou doutor sem saber ler, sou rico sem ser granfino

Quanto mais sou nordestino, mais tenho orgulho de ser

Da minha cabeça chata, do meu sotaque arrastado

Do nosso solo rachado, dessa gente maltratada

Quase sempre injustiçada, acostumada a sofrer

Mais mesmo nesse padecer eu sou feliz desde menino

Quanto mais sou nordestino, mais orgulho tenho de ser

Terra de cultura viva, Chico Anísio, Gonzagão de Renato Aragão

Ariano e patativa. Gente boa, criativa

Isso só me dá prazer e hoje mais uma vez eu quero dizer

Muito obrigado ao destino, quanto mais sou nordestino

Mais tenho orgulho de ser

Manuel Bandeira

“Brisa

Vamos viver no Nordeste, Anarina.

Deixarei aqui meus amigos, meus livros, minhas riquezas, minha vergonha.

Deixaras aqui tua filha, tua avó, teu marido, teu amante.

Aqui faz muito calor.

No Nordeste faz calor também.

Mas lá tem brisa:

Vamos viver de brisa, Anarina.”

Luiz Gonzaga

“Exaltação ao Nordeste

Eita,Nordeste da peste,

Mesmo com toda sêca

Abandono e solidão,

Talvez pouca gente perceba

Que teu mapa aproximado

Tem forma de coração.

E se dizem que temos pobreza

E atribuem à natureza,

Contra isso,eu digo não.

Na verdade temos fartura

Do petróleo ao algodão.

Isso prova que temos riqueza

Embaixo e em cima do chão.

Procure por aí a fora

“Cabra” que acorda antes da aurora

E da enxada lança mão.

Procure mulher com dez filhos

Que quando a palma não alimenta

Bebem leite de jumenta

E nenhum dá pra ladrão

Procure por aí a fora

Quem melhor que a gente canta,

Quem melhor que a gente dança

Xote,xaxado e baião.

Procure no mundo uma cidade

Com a beleza e a claridade

Do luar do meu sertão.”

Patativas do Assaré

“Sertão, argúem te cantô,

Eu sempre tenho cantado

E ainda cantando tô,

Pruquê, meu torrão amado,

Munto te prezo, te quero

E vejo qui os teus mistéro

Ninguém sabe decifrá.

A tua beleza é tanta,

Qui o poeta canta, canta,

E inda fica o qui cantá.”

Rogério Dantas

“Sertão versos

Tenho prazer de falar.

Da minha terra fiel.

Arte, Cultura, Cordel.

O verde, a flor de açucena.

Nos braços dessa morena.

Me briagar de paixão.

Nas festas de são João.

Festejar com alegria.

Sou forró e poesia.

Sou caboclo do sertão"