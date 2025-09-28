Wagner Moura diz que americanos estão com 'inveja' do Brasil por julgamento de Bolsonaro

Tiago Calazans/BBC News Brasil Wagner Moura ganhou prêmio de melhor ator no último Festival de Cannes O Agente Secreto, do diretor pernambucano Kleber Mendonça, foi escolhido nesta segunda-feira (15/9) para representar o Brasil no Oscar 2026. A cerimônia ocorrerá em março. Na semana passada, a estreia do longa, protagonizado por Wagner Moura, foi em clima de final de Copa do Mundo no Recife. Recebido com euforia e aplausos, o ator diz ter se deparado com um clima bem distinto quando a obra passou em festivais nos Estados Unidos.

"A gente está hoje vendo as instituições funcionando [no Brasil], vendo um crime contra a democracia sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal, enquanto que nos festivais norte-americanos pelos quais o filme passou, a gente sentia uma certa tristeza dos americanos, quase uma inveja", ele diz em entrevista à BBC News Brasil. Moura se referia ao julgamento em que o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete membros de seu governo — incluindo membros da cúpula militar — foram condenados por golpe de Estado nesta semana. Os acontecimentos que resultaram na condenação do grupo são frequentemente comparados aos episódios ocorridos nos Estados Unidos, após a derrota de Donald Trump para Joe Biden nas eleições de 2020 Lá, Trump também foi acusado de liderar uma rebelião contra o resultado eleitoral, mas não só foi absolvido como se reelegeu presidente, em 2024. Trump nega ter cometido qualquer ilegalidade.

Vivendo em Los Angeles, nos Estados Unidos, há sete anos com a esposa e os três filhos, Moura critica outro aspecto do governo Trump: sua postura com imigrantes sem documentos. "É um horror, eu conheço muitos imigrantes ilegais. Eu moro em Los Angeles, é uma cidade onde vivem muitos latinos, muitos mexicanos, sobretudo, e as pessoas estão com medo", diz. "Porque eles atacam a pessoa na rua por uma identificação visual e racial. Se o cara não tiver o documento, o cara não volta para casa nunca mais", diz Moura.

"O que está acontecendo nos Estados Unidos hoje é grave. É um país que deixou de ser mesmo uma democracia e começou a ser um país com tendências autoritárias evidentes", avalia. A queixa de Moura sobre a postura da agência migratória é ecoada por muitos grupos de defesa de imigrantes nos EUA, que acusam o órgão de usar critérios raciais para abordar pessoas nas ruas e deportá-las se não estiverem no país legalmente. Em uma decisão recente, no entanto, a Suprema Corte dos EUA decidiu que os órgãos migratórios podem adotar critérios raciais em suas abordagens. Trump se elegeu prometendo deportar milhões de imigrantes ilegais durante seu governo.

Baiano-pernambucano A estreia de O Agente Secreto no Recife é sucedida por uma passagem pelo 50º Festival de Cinema de Toronto, no início de setembro. Logo após vencer os prêmios de melhor diretor e melhor ator no Festival de Cannes, em maio, o filme teve uma agitada turnê internacional, passando por festivais na Polônia, na Austrália, Portugal e Nova Zelândia. Na exibição do filme, nos Cinemas do Teatro do Parque São Luiz, Moura disse "estar muito feliz e à vontade" em Recife.