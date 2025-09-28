Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Wagner Moura diz que americanos estão com 'inveja' do Brasil por julgamento de Bolsonaro
Agência BBC

Wagner Moura diz que americanos estão com 'inveja' do Brasil por julgamento de Bolsonaro

Em entrevista à BBC News Brasil, o ator Wagner Moura celebra condenações de Bolsonaro e ex-assessores no STF por golpe de Estado enquanto lamenta momento político nos EUA, onde ele vive há sete anos: 'As pessoas estão com medo'.
Adriana Amâncio - De Recife para a BBC News Brasil
Adriana Amâncio - De Recife para a BBC News Brasil Autor
Tipo Notícia

Wagner Moura está com camisa branca e se apoia em janela, com imagem refletida por espelho
Tiago Calazans/BBC News Brasil
Wagner Moura ganhou prêmio de melhor ator no último Festival de Cannes

O Agente Secreto, do diretor pernambucano Kleber Mendonça, foi escolhido nesta segunda-feira (15/9) para representar o Brasil no Oscar 2026. A cerimônia ocorrerá em março.

Na semana passada, a estreia do longa, protagonizado por Wagner Moura, foi em clima de final de Copa do Mundo no Recife. Recebido com euforia e aplausos, o ator diz ter se deparado com um clima bem distinto quando a obra passou em festivais nos Estados Unidos.

"A gente está hoje vendo as instituições funcionando [no Brasil], vendo um crime contra a democracia sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal, enquanto que nos festivais norte-americanos pelos quais o filme passou, a gente sentia uma certa tristeza dos americanos, quase uma inveja", ele diz em entrevista à BBC News Brasil.

Moura se referia ao julgamento em que o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete membros de seu governo — incluindo membros da cúpula militar — foram condenados por golpe de Estado nesta semana.

Os acontecimentos que resultaram na condenação do grupo são frequentemente comparados aos episódios ocorridos nos Estados Unidos, após a derrota de Donald Trump para Joe Biden nas eleições de 2020

Lá, Trump também foi acusado de liderar uma rebelião contra o resultado eleitoral, mas não só foi absolvido como se reelegeu presidente, em 2024. Trump nega ter cometido qualquer ilegalidade.

Vivendo em Los Angeles, nos Estados Unidos, há sete anos com a esposa e os três filhos, Moura critica outro aspecto do governo Trump: sua postura com imigrantes sem documentos.

"É um horror, eu conheço muitos imigrantes ilegais. Eu moro em Los Angeles, é uma cidade onde vivem muitos latinos, muitos mexicanos, sobretudo, e as pessoas estão com medo", diz.

"Porque eles atacam a pessoa na rua por uma identificação visual e racial. Se o cara não tiver o documento, o cara não volta para casa nunca mais", diz Moura.

"O que está acontecendo nos Estados Unidos hoje é grave. É um país que deixou de ser mesmo uma democracia e começou a ser um país com tendências autoritárias evidentes", avalia.

A queixa de Moura sobre a postura da agência migratória é ecoada por muitos grupos de defesa de imigrantes nos EUA, que acusam o órgão de usar critérios raciais para abordar pessoas nas ruas e deportá-las se não estiverem no país legalmente.

Em uma decisão recente, no entanto, a Suprema Corte dos EUA decidiu que os órgãos migratórios podem adotar critérios raciais em suas abordagens. Trump se elegeu prometendo deportar milhões de imigrantes ilegais durante seu governo.

Baiano-pernambucano

A estreia de O Agente Secreto no Recife é sucedida por uma passagem pelo 50º Festival de Cinema de Toronto, no início de setembro.

Logo após vencer os prêmios de melhor diretor e melhor ator no Festival de Cannes, em maio, o filme teve uma agitada turnê internacional, passando por festivais na Polônia, na Austrália, Portugal e Nova Zelândia.

Na exibição do filme, nos Cinemas do Teatro do Parque São Luiz, Moura disse "estar muito feliz e à vontade" em Recife.

"Eu sou baiano, mas nasci em Rodelas, bem na fronteira com Pernambuco, e tenho esse Estado no sangue", afirmou.

A reportagem da BBC News Brasil acompanhou o ator enquanto ele arriscou passos de frevo embalado pela Orquestra Popular do Recife e o Grupo Guerreiros do Paço, rumo ao palco do Cine São Luiz, prédio histórico, que acaba de celebrar 73 anos.

Lá, uniu-se ao diretor, Kleber Mendonça, à produtora Emily Lesclaux e ao resto do elenco de O Agente Secreto.

Relembrando o início da carreira, o ator citou duas passagens especiais pelo Recife. Em 2000, com a peça A Máquina, de João Falcão, com quem contracenou ao lado do conterrâneo Lázaro Ramos, no Armazém 14.

A parceria se repetiria dois anos mais tarde com o filme e a série Ó Paí Ó.

Wagner Moura falando a um telefone na rua. Há vários cartazes atrás
Victor Jucá/ Cinemascópio.
Wagner Moura interpreta Marcelo, um professor viúvo que tenta fugir do Brasil com o filho durante a ditadura

Em O Agente Secreto, o ator é o protagonista Marcelo, personagem em torno do qual se desenrola toda a trama do thriller e que marca o retorno de Wagner Moura ao cinema brasileiro após 11 anos envolvido com produções internacionais.

A sua última atuação foi em Praia do Futuro, de Karim Aïnouz. "Não tinha momento melhor para voltar a filmar em português", diz.

Para Wagner, "o filme é sempre a mistura entre o que um diretor e o roteirista querem dizer com o tempo em que esse filme é apreciado pelo público".

Ambientado na segunda metade da década de 70, O Agente Secreto aborda questões como o abuso de poder e ameaças à democracia.

Moura diz que o filme foi gerado "num momento difícil pelo qual artistas, universidades e a imprensa brasileiras passaram entre 2018 e 2022", durante o governo Bolsonaro.

O ex-presidente enxergava setores da imprensa, das artes e das universidades como inimigos ideológicos e promoveu cortes de verbas federais a essas áreas.

A estreia de O Agente Secreto coroa o encontro artístico entre Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho, que "primeiro se aproximaram por razões políticas", diz o ator baiano, citando os anos Bolsonaro.

Hoje, porém, afirma que o momento político é outro.

"Uma coisa que eu tenho certeza é que, tanto eu quanto o Kleber, estamos muito orgulhosos do momento pelo qual passa o Brasil, as instituições brasileiras, a democracia no Brasil", diz.

"Uma das coisas que mais fez mal ao Brasil foi a Lei da Anistia [1979], que perdoou torturadores, assassinos, pessoas que cometeram crimes terríveis contra outros seres humanos e contra a democracia", diz.

"É tão bonito ver que hoje, finalmente, o Brasil está reencontrando-se com sua memória", afirma.

