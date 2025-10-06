Relembre outras composições que tiveram alteração na letra

Toni Garrido apresenta "Baile Free" em show na praia de Cumbuco nesta sexta-feira, 22 / Crédito: POSSATO PHOTOGRAPHY/Divulgação

A música "Girassol", um dos maiores sucessos do grupo Cidade Negra, teve uma alteração na letra 25 anos após o lançamento, durante apresentação no programa "Altas horas", no sábado, 4. Na ocasião, Toni Garrido, falou sobre a mudança, citando uma visão machista na escrita original. Esse não é o primeiro caso de modificação da história da música, relembre outros exemplos: Leia no O POVO + | Confira histórias e opiniões sobre música na coluna Discografia, com Marcos Sampaio



As mudanças registradas ocorreram por motivos diversos, muitas vezes por motivos pessoais dos artistas, ou mesmo por ofensas percebidas no contexto atual. Claudia Leitte, compositora carioca conhecida por sucessos na axé music, e vocalista da banda Babado Novo, teve algumas composições alteradas por motivos religiosos. Na canção "Caranguejo", a artista trocou um trecho que saudava "Iemanjá", orixá das religiões de matriz africana, por "Yeshua", Jesus em hebraico. Outro exemplo conhecido é a da cantora Joelma, representante do Norte e da banda Calypso, teve modificação de letra após conversão para a religião evangélica.

Compondo seu primeiro disco "Ainda Há Tempo" (2006), a música "Vasilhame" do artista Criolo foi alvo de críticas e o paulista teve que fazer uma alteração. Mas nesse caso não por motivos ligados a religião. Na letra original, o trecho: "Os traveco tão ai, oh! Alguém vai se iludir" foi alterado por "O universo tá ai oh! Alguém vai se iludir". “Quando você é jovem, pode magoar alguém sem saber. Não porque você é mal, mas porque ninguém falou para você que aquilo poderia ser ruim. Não foi só essa modificação que fiz nas letras. Revi tudo e mudei aquilo que não tinha necessidade de ficar. Não tenho problemas em dizer que errei”, comentou Criolo 15 anos depois, em entrevista ao jornal O Globo.

Em 2015, o fundador da banda Chiclete com Banana, Bell Marques, também foi criticado por conta de uma letra. O cantor foi pressionado pelo Ministério Público baiano para alterar "Minha Preta", por conta de um verso relacionado ao racismo. “Minha nega, vai lá no salão faz aquele corte que seu nego gosta de ver” e “Ô mainha, mas eu só gosto do cabelo de chapinha”, foram reformulados. O termo foi alterado para "minha deusa" e a frase "Lindo é o seu jeito, todo mundo gosta de ver" foi adicionado. Em 2024, durante apresentação no Rock in Rio, expoente da música brasileira, Gabriel O Pensador, também alterou uma sentença em sua composição.