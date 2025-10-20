Colagens em caderno: conheça o novo ‘hobby de adulto’ do TikTok

Colagens em caderno: conheça o novo ‘hobby de adulto’ do TikTokPanfletos, sacolas de presente, jornais e qualquer material em papel ou papelão podem ser usados neste nosso hobby viral do TikTok
A nova febre viral nas redes sociais de vídeos curtos são as colagens personalizadas em cadernos de exposições. Incluído na categoria “hobbies de adultos”, a atividade tem ganhado alcance on-line e cada vez mais adeptos aos que buscam exercícios fora das telas.
Conceitualmente, a colagem é um processo artístico que explora a criatividade para montar uma obra a partir da reunião de recortes de materiais visuais, como papéis, fotos, tecidos e recortes de revistas e jornais.
A técnica costuma expressar sentimentos, memórias e imaginação ao longo do seu desenvolvimento, tendo sido creditada a Pablo Picasso a primeira colagem da história da arte do Ocidente com a obra “Natureza morta com cadeira estofada” (1912).
@li.garimpa Completamente obcecada em juntar embalagens e papéis bonitos só pra fazer minhas próprias figurinhas #hobby #hobbycriativo #journal #colagem ♬ Cafe Serenity (116025) - Chill Vibes Lofi Hip Hop Music
Colagem do TikTok: como fazer?
No caso do viral do TikTok, essa atividade ganha um modo especial de ser feita: com o recorte padronizado de embalagens de papel. Em diversos vídeos que circulam na rede, os internautas utilizam um aparelho de corte moldado para recortar cada material e cola em bastão para o inserir na página de exposição — como em um álbum de figurinha.
“Completamente obcecada em juntar embalagens e papéis bonitos só para fazer minhas próprias figurinhas”, compartilhou uma criadora de conteúdo. “Está me ajudando a controlar a ansiedade e ficar um pouco longe das telas”, disse outra internauta sobre o assunto.