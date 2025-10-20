Colagens em caderno: conheça o novo ‘hobby de adulto’ do TikTok

Técnica de colagem viraliza no TikTok / Crédito: Reprodução/Tiktok

A nova febre viral nas redes sociais de vídeos curtos são as colagens personalizadas em cadernos de exposições. Incluído na categoria “hobbies de adultos”, a atividade tem ganhado alcance on-line e cada vez mais adeptos aos que buscam exercícios fora das telas. Conceitualmente, a colagem é um processo artístico que explora a criatividade para montar uma obra a partir da reunião de recortes de materiais visuais, como papéis, fotos, tecidos e recortes de revistas e jornais.